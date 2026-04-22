La huelga en las escuelas infantiles escala: el 7 de mayo, paros en todos los centros de España

Asistentes a la concentración convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que mantiene convocada una huelga indefinida desde el 7 de abril

Las escuelas de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid llevan en huelga desde el 7 de abril; ahora, un mes después, el sector de la educación de 0 a 3 años ha convocado una huelga para toda España.

Desde el 7 de abril, camisetas amarillas, pancartas y lemas contra el desmantelamiento de la Educación pública se pueden ver en prácticamente todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. El sector de la educación de 0 a 3 años convocó una huelga indefinida que arrancó a principios de mes y que continúa, al no haber acuerdo para mejorar las condiciones de las trabajadoras. Ahora no sólo será en Madrid: las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han convocado para el 7 de mayo una huelga estatal en el sector para mejorar las condiciones laborales y salariales de estas profesionales, que representan el 97% del colectivo.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo, han presentado un plan de movilizaciones de ámbito estatal tanto en los centros de carácter privado como público, que incluye una manifestación el 23 de mayo en Madrid.

"El primer ciclo de Educación Infantil, una de las etapas educativas más relevantes de nuestro sistema educativo y que atiende a un alumnado de 468.000 niñas y niños, sufre un abandono histórico por parte de las administraciones públicas educativas y por parte de las patronales que ha ido derivando en malestar y conflicto que ha estallado en las últimas semanas", ha subrayado Esperabé, que se ha mostrado convencida de que las condiciones laborales mejorarían si el sector no estuviera tan feminizado.

"Si hubiera más hombres, seguro que mejoraban los salarios. Todo lo que tiene que ver con los cuidados tiene peores condiciones laborales", ha incidido Esperabé. CCOO ha dicho que comparte las reivindicaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que lleva dos semanas de huelga en Madrid, y ha confiado en que las próximas movilizaciones sean "un punto de inflexión".

"Hemos dicho hasta aquí", aseguraba este fin de semana a laSexta Bea, una educadora infantil que con 20 años de experiencia gana poco más de mil euros: "Vivo con mis padres, tengo 40 y no puedo independizarme sola porque una habitación en Madrid vale 400 ó 500 euros. En neto, cobramos unos 1.100 euros", señalaba.

La lucha de Bea, una educadora infantil en huelga por el "maltrato institucional" que sufren: "O hay soluciones o no volvemos"

Educación se compromete a revisar las ratios de las escuelas

En este contexto, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido este martes a revisar antes del verano el decreto que regula los requisitos mínimos de los centros que imparten segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, con el fin de regular también las ratios en las aulas de 0 a 3 años y poder rebajarlas.

A través de un comunicado, el Ministerio se ha comprometido a modificar las ratios actuales del primer ciclo de Educación Infantil, que en algunos casos llega a los 8 bebés por aula en menores de 1 año, después de las movilizaciones que protagonizan las profesionales de las escuelas infantiles. En este sentido, dicen, se revisará el decreto de 2010, que entre otras disposiciones, podrá incluir la regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de educación infantil. El objetivo es "conseguir una mejora de la calidad educativa y una mayor aproximación a una atención más individualizada", señalan desde el Ministerio.

CCOO ha recordado que las educadoras de los centros privados o públicos pero con gestión externalizada cobran sueldos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SM) y tienen jornadas de 40 horas sin tener en cuenta el horario de preparación de las clase.

"Además dependen de licitaciones que se basan en menor coste y no en un proyecto educativo", ha recalcado Esperabé. El sindicato ha pedido una legislación estatal que regule el sector para que sea homogéneo en todas las comunidades autónomas, y a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos les ha instado a aprobar la "pareja educativa" en las aulas, así como apoyos para alumnado vulnerable o con necesidades educativas especiales.

A las patronales del sector CCOO ha reclamado un convenio nuevo, con mejores salarios, que equipare a las educadoras de centros privados con las de los centros públicos, al tiempo que también han recomendado que en colegios e institutos haya una orientación hacia esta profesión dirigida a los chicos. "Solo cuando el 50% de hombres y jóvenes estén de educadores de escuelas infantiles habrá paridad y empezará a funcionar este sistema", ha aseverado Esperabé tras recordar que actualmente son 61.000 trabajadoras.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, se reunió recientemente con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y ha mostrado su disposición a dar una solución a sus reivindicaciones de mejoras laborales. Las educadoras de este ciclo educativo, cuya escolarización no es obligatoria, denuncian aulas con catorce niños y niñas de 1 a 2 años o de hasta 20 criaturas de 2 a 3 años por profesional. Bajar las ratios máximas es la principal reivindicación de estas profesionales después de que se haya disparado la escolarización de un 35% en 2017 al 55,8% actual.

No obstante, el Ministerio de Educación ha dejado claro que son las autonomías las que tienen competencias para modificar las ratios de estos centros "de manera inmediata", pese a que el Gobierno legislará. En este sentido, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha puesto en valor la voluntad de "diálogo y el compromiso de negociación del Ministerio" con el fin de atender las demandas de este colectivo y valorar la relevancia de su labor. Tolón ha recordado que esta demanda que la plataforma PLEI lleva años reclamándose a la Comunidad de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.