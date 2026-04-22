"Márquez ha demostrado su carácter y grandeza": una leyenda del MotoGP alucina con Marc

Mick Doohan, una de las mayores leyendas de MotoGP, habla de la lucha de Marc contra todas las lesiones y cómo ha sido capaz de volver a lo más alto.

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo el año pasado en su estreno con la Ducati. Arrasó en el mundial, dejando muy atrás a sus rivales. Y recibió muchísimos elogios. La leyenda Mick Doohan alucina con lo que ha conseguido y sigue apostando por él para esta temporada 2026.

En 'Motosan', Doohan habla de las lesiones que ha sufrido el piloto de Cervera: "No puedo imaginar cómo se sintió Marc, que sufrió una lesión distinta a la mía y, sobre todo, luchó durante varias temporadas".

"Solo puedo decir que perder de repente una posición de liderazgo, vivir con el dolor sin perder de vista su objetivo… es algo enorme. 2025 fue la manifestación de su carácter y su grandeza; rompió la barrera del dolor y venció todas las dudas sobre sí mismo", dice la leyenda del motociclismo.

Jerez puede cambiar el mundial

Doohan está convencido de que ahora empieza un nuevo mundial a partir de este fin de semana: "Creo que aún es demasiado pronto para hablar de la lucha por el título y la jerarquía relativa. Con la llegada del Mundial a Europa, empezaremos a saber más. Pero sigo teniendo dudas".

"Me cuesta entender si el avance de Aprilia o el retroceso de Ducati han sido mayores, dado que las motos de fábrica no pueden seguir el ritmo del Team VR46 de Fabio Di Giannantonio. Me pregunto cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de la 'Desmosedici' y en qué dirección", analiza.

Si Ducati se acerca o no a Aprilia se verá ya a partir de este sábado en la sprint de Jerez. Y si lo consiguen, está claro que Márquez volverá a luchar por victorias. Él no fallará.