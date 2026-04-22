¿Huelga de gasolineras en España? Así pueden afectarte los paros convocados para el 'puente de mayo'

Los sindicatos UGT FICA y Comisiones Obreros han convocado una huelga en todas las estaciones de servicio del país para los días del inicio y final del conocido como 'puente de mayo'.

Para que las huelgas funcionen tienen que notarse. Y el personal de las estaciones de servicio lo tiene claro: los sindicatos UGT FICA y Comisiones Obreras Industria han convocado paros en el sector de las gasolineras españolas para los días 30 de abril y 3 de mayo, fechas de inicio y fin del conocido como 'puente de mayo', el único puente común a todo el territorio nacional recogido en el calendario laboral durante el mes de mayo.

Los sindicatos han justificado su decisión esgrimiendo la "actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora": tras meses de negociaciones en los que se habían producido avances parciales, la patronal ha dado un paso atrás al retirar algunas propuestas y poner sobre la mesa una oferta económicamente "claramente regresiva", según han indicado en un comunicado.

El objetivo de la patronal, señalan, es topar el índice de precios de consumo (IPC) sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, lo que traslada de nuevo el coste de la situación económica a los trabajadores. "Esta decisión no sólo supone una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector", afirman.

"Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes", denuncian. En este contexto, los sindicatos exigen un "convenio digno" que garantice "salarios justos", con una subida mínima del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Además, reclaman avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses.

Cómo afectará la huelga a los conductores

La huelga de las gasolineras tendrá lugar entre las 12:00h de la mañana y las 16:00h del jueves 30 de abril, víspera del Día del Trabajador (1 de mayo), jornada en la que miles de coches comienzan sus desplazamientos para disfrutar del descanso del 'puente de mayo'. También se prevén paros durante las 24 horas del día para el domingo 3 de mayo, día en el que finaliza el puente y tiene lugar la 'operación retorno' a los lugares de residencia.

Si no hay avances en la negociación, cuando se acerque la fecha el Gobierno tendrá que publicar la orden de servicios mínimos, indicando las gasolineras que sí deberán prestar servicio durante las horas en las que estén activos los paros. Las estaciones de autoservicio de carburantes, que no disponen de personal, permanecerán abiertas con normalidad, aunque se espera que en estas haya largas colas para repostar. En caso de que no se reponga el suministro, puede llegar a darse el caso en que determinadas gasolineras se queden sin gasolina o diésel.

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