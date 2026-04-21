El monólogo de Marc Giró en Cara al Show sobre el "prefacha": "Es un facha perezoso, defiende lo público pero le jode pagar impuestos"

"No voy a hablar del facha, sino del 'prefacha', tambien conocido como 'facha agazapado o perezoso'", explica Marc Giró en este monólogo, donde destaca que se trata de "todo aquel que delega su 'fachismo' en otra persona".

Después de responder con una actuación musical a los que le piden que no cambie tras su fichaje por laSexta, Marc Giró protagoniza un monólogo en el arranque de Cara al Show, su nuevo programa. "A pesar de que no he cambiado, esta noche no les voy a hablar de los fachas", afirma Marc Giró, que explica que "no hace falta" que nadie "se lleve las manos a la cabeza". "No voy a mentar a ningún facha, porque esta noche lo que me pide el cuerpo es hablar del prefacha, también conocido como 'facha agazapado o perezoso'", explica Marc Giró, que detalla que se trata de "todo aquel que delega su fachismo en otra persona".

"Mientras el facha escucha encendido discursos sobre la necesidad de expulsar a los inmigrantes de España, a las mujeres trans de las Olimpiadas y de España también y a los inquilinos que paguen menos de 1.500 euros de alquiler; el prefacha acostumbra a decir que todos los políticos son iguales y que la politica no le interesa, que por eso no vota", explica Marc Giró.

Y es que, según afirma el presentador de Cara al Show, "el prefacha se define como equidistante porque, según él, los extremos se tocan, porque, como todo el mundo sabe, es lo mismo pedir la paz que la guerra. Es lo mismo pedir que cese el genocidio en Gaza, que orquestarlo". "Qué huevos tiene el prefacha", critica, entre risas, Marc Giró, que lamenta que "el prefacha defiende lo público, pero luego le jode pagar impuestos".

Además, "el prefacha se lleva las manos a la cabeza con las deportaciones de inmigrantes de Donald Trump, pero no se le ha movido ni un pelo por la aprobación de Bruselas del 'reglamento de retorno', que ya se conoce como 'ICE europeo' y que ha salido adelante con los votos del PP europeo", critica Marc Giró. Además, el presentador destaca que el "prefacha cree que el auge del autoritarismo" es por culpa de "las personas de izquierdas": "Hay que joderse". Marc Giró también señala que el "prefacha olvida que es gracias a las políticas de izquierda que se promueven medidas como la subida del salario mínimo, el feminismo, la defensa de las personas LGTBIQ+ o la reforma laboral". Puedes ver el monólogo de Marc Giró al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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