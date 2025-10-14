El "elemento diferencial" de Fernando Alonso que da alas a Aston Martin: "Sabe qué cambiar en el coche"

Pedro de la Rosa dice que Fernando sabe qué hay que hacer en cada momento para que el coche se vuelva más rápido en pista: "En sus manos no se pueden sacar más puntos o mejores resultados".

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, lo dice muy claro: tener a Fernando Alonso en el equipo siempre te va a dar el 100%. "Con Fernando sabes que estés donde estés, en el circuito que estés y en el momento que estés, te va a sacar el 100% del coche", ha expresado en 'Car and Driver'.

"Otro elemento diferencial es que sabe exactamente priorizar qué hay que cambiar en el coche para hacerlo más rápido, ya que ahora tienes que reaccionar rápido y utilizar ese límite presupuestario a tu favor. Y luego la tranquilidad que te da el saber que en sus manos no se pueden sacar más puntos o mejores resultados. Eso yo creo que es lo más importante", apunta el embajador.

Continúa el trabajo de Aston Martin de cara a la nueva normativa y la confianza es plena: "Ahora ves una tranquilidad en fábrica que no se veía antes, una organización que no se podía ver antes y yo creo que eso es muy positivo".

"Tenemos muchas piezas muy bien colocadas, solo el tiempo te dirá si es suficiente, pero bueno, mi experiencia es que en Fórmula 1 nunca es suficiente, siempre quieres más, siempre habrá alguien que te aprieta, pero bueno se están haciendo las cosas bien", explica el expiloto de la F1.

Sobre Adrian Newey, el que tiene que ser el factor diferencial, le califica como "el mejor ingeniero": "Yo creo que no solo eso, yo creo que en lo que está contribuyendo mucho es al diseño de la arquitectura del coche en total pero también en la parte mecánica".

"El mensaje sería de mantener los pies en el suelo, de que hay que trabajar mucho para volver a estar donde queremos, pero que el equipo está haciendo un buen trabajo. Por eso, un mensaje de cautela, un mensaje de mantener los pies en el suelo, y ya está, sinceramente. No creo que hablar de conjeturas sobre dónde vamos a estar sea positivo. Eso también sí que me gustaría dejarlo claro, porque, al final, el trabajo está siendo muy intenso", dice para finalizar.