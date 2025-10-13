Ahora

"Estará listo"

"Denle un coche competitivo": la petición de un ex de F1 a Aston Martin para el "verdadero Fernando Alonso"

Guenther Steiner, exjefe de Haas, no tiene dudas de que el bicampeón de Fórmula 1 "puede luchar por algo" si los de Silverstone le dan una 'espada' competitiva.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

La actuación de Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur fue tan solo una demostración más de que el asturiano, a pesar de sus 44 años, está en plena forma.

Su objetivo pasa por 2026 y el nuevo reglamento, y ya ha dejado claro que si el coche es competitivo, su retirada definitiva puede ser en poco más de un año.

Lo de Marina Bay dejó sin palabras a muchos, entre ellos a Guenther Steiner, exjefe de Haas, que en declaraciones al pódcast 'Red Flags' se ha deshecho en elogios hacia el bicampeón de Fórmula 1.

"Salió el verdadero Fernando. Aunque sea mayor y sea la carrera más dura del año, lo logró", afirma.

"Nos entretuvo, y también se entretuvo a sí mismo. Diría que estaba muy contento haciéndolo. Esto es lo que le gusta, luchar por algo", añade.

Según Steiner, si Aston Martin es capaz de darle un monoplaza competitivo a Alonso, Fernando podrá dar guerra en las posiciones altas de parrilla.

"Ese era el verdadero Fernando. Denle un coche competitivo, puede luchar por algo. Estará listo. Mucho respeto por su edad", zanja.

