Sánchez recrimina a Feijóo sus "silencios" ante el aborto, los cribados del cáncer y las "mentiras" de M.Á.R: "No es decente"

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un nuevo enfrentamiento en el Congreso de los Diputados. Sánchez criticó los "silencios" de Feijóo ante polémicas del PP, mencionando a Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. También reprochó a Feijóo las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Sánchez cuestionó qué aporta Feijóo a la política española. Por su parte, Feijóo atacó a Sánchez con casos de corrupción en el PSOE, acusándolo de proteger a los corruptos y de convertir España en un país caro para los trabajadores. Sánchez defendió la eficiencia de su gobierno y desmintió las acusaciones de Feijóo.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a protagonizar un nuevo 'choque' en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha aprovechado una de sus intervenciones para recriminarle al líder del PP sus "silencios" ante las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelto su partido.

"Isabel Díaz Ayuso ha dicho, ante un derecho que se garantiza a las mujeres, que se vayan a abortar fuera de Madrid, ¿qué ha dicho usted?", le ha preguntado, destacando que tampoco se ha pronunciado tras las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, diciendo que no se informó de los cribados de cáncer para no "alarmar" a las mujeres y crearles "ansiedad".

Una misma situación que critica que se haya producido con las palabras del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en las que reconocía haber mentido, a lo que el PP respondía asegurando que eso "no es delito".

"Lo que no es decente son sus silencios", le ha reprochado, señalando que la pregunta que hay que hacerse es "qué aporta a la política española". Sánchez ha destacado que la clave la tiene Feijóo en su partido. "Le aplauden para tapar la nada de sus intervenciones".

Antes de esto, Alberto Núñez Feijóo comenzaba su intervención atacando al presidente del Gobierno con "los casos de corrupción" que afectan al PSOE y a su entorno, asegurando que "exprime a los que cumplen y protege a los que roban".

"Con usted ha prosperado José Luis Ábalos, Santos Cerdán y su familia. Todos a su sombra", le ha indicado, señalando que mientras en su círculo "hacen caja", los españoles "hacen cuentas".

El líder del PP ha asegurado que lo que ven los ciudadanos es cómo "en el PSOE y en su ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo", criticándole a Sánchez que su reacción haya sido "subir los impuestos".

"Ahora quieren subir la cuota de autónomos. Están convirtiendo España en un país caro para el trabajador y barato para los sinvergüenzas", ha añadido, indicando que en la España de Sánchez "si trabajas, pagas; si robas, cobras; y si le aplauden, prosperan".

Una acusación a la que Sánchez ha respondido recalcando que este es uno de los gobiernos "más eficientes, estables y eficaces de Europa", poniendo como ejemplo la previsión que se ha dado a conocer del FMI para España. "Lo demás son bulos. Deje de hablar de 'caja B', que si ha existido, ha sido en su partido", le ha recriminado.

