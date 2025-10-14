El jefe de Aston Martin lanza la caña a Max Verstappen: "Ve que estamos dando pasos correctos..."

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, dice que es "halagador" que Max se refiera a Aston Martin: "Que él haya mostrado interés en los medios...".

Dijo Max Verstappen que estaba "emocionado" por ver qué podía hacer Aston Martin ahora que había contratado a Adrian Newey. Y los rumores sobre un posible fichaje en el futuro se siguen intensificando. El neerlandés podría ser el sustituto ideal de Fernando Alonso.

El jefe de Aston Martin, Andy Cowell, ha lanzado la caña a Max en una entrevista a 'Motorsport'.

"Que Max haya mostrado interés en los medios, aunque no sé cuál es la palabra exacta, es halagador. Ve que nuestro equipo está decidido y que está dando los pasos correctos", dice el jefe de Fernando y de Lance Stroll.

Ve a Aston Martin como el equipo más atractivo para los pilotos de la parrilla. Por el fichaje de Newey, por la nueva fábrica... y por la inversión millonaria. "Desde que Lawrence Stroll compró el equipo, sus palabras siempre han ido acompañadas de acciones. Si observamos el nuevo campus, todas las inversiones y también los nuevos fichajes como Adrian Newey, es evidente que tiene una determinación increíble", dice Cowell.

Quieren ser un equipo que están en F1 para ganar: "En algún momento, todo el paddock verá que tenemos la ambición de evolucionar, pasando de ser un equipo que siempre se ha centrado en la supervivencia a un equipo que está aquí para ganar".

El equipo verde quiere al mejor piloto. Y ese, sin duda, es Max. La llegada del ingeniero Newey saben que puede ser un factor clave para acabar convenciéndole de cara a 2027 o más allá.