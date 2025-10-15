Los desorbitados premios del Six King Slam que buscan Alcaraz y Sinner: ¡más que en un Grand Slam!

Cada jugador, sólo por participar, se llevará un millón y medio de euros. El ganador alcanzará un premio de seis millones.

La Six King Slam es el torneo de exhibición de tenis que todos los jugadores quieren jugar. El motivo no es otro que el dinero. Los premios son absolutamente desorbitados. Y todos los participantes, ganen o no, se llevan un buen pellizco por parte de la organización de Arabia Saudí.

En total se reparten 13,5 millones de euros. Más que en cualquier Masters 1000 y que incluso en los Grand Slams.

Los participantes son Taylor Fritz, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas.

El torneo arranca este miércoles en Riad y se extenderá hasta el sábado, cuando se juegue la gran final. Alcaraz pasa directamente a semifinales y se medirá al ganador del duelo entre Taylor Fritz y Alexander Zverev.