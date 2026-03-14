Comunicado de Aston Martin tras las desastrosa clasificación de Alonso y Stroll en China

La escudería británica, a pesar del resultado, transmite algo de optimismo después de una nueva sesión en la que ni el español ni el canadiense han podido pasar a la 'Q2'. Saldrán décimo noveno y vigésimo primero respectivamente.

Fernando Alonso sigue sufriendo sobre el Aston Martin. El asturiano no ha podido pasar a la 'Q2' por segundo gran premio consecutivo en una clasificación en la que el Aston no parece haber transmitido mejores sensaciones que en Australia.

Aún así, desde la escudería se comunica un cierto progreso a la hora de recibir datos que puedan ayudar a levantar esta desastrosa situación. Aston Martin ha emitido un comunicado después de la 'qualy' en China haciendo referencia al comportamiento del coche.

"Ambos coches han dado más vueltas aquí en Shanghái, pero no hemos sido capaces de generar progreso más allá de la 'Q1'. Seguimos aprendiendo y construyendo nuestro conocimiento sobre este coche, lo que nos ayudará a encontrar más rendimiento en las carreras por venir", asegura la escudería.

La escudería reconoce la dificultad para conducir el monoplaza aunque resalta la fiabilidad: "Ambos coches han rodado de manera segura y nos han dado datos importantes, pero no es un coche fácil de pilotar, nos reuniremos esta noche para ver dónde podemos mejorar nuestro rendimiento".

El objetivo es poder ser lo suficientemente fiable para poder terminar una carrera. Una vez conseguido ese retp, Aston buscará la manera de mejorar el rendimiento del coche de un Alonso que sigue a la espera de una solución salvadora.