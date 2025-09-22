El jefe de Aston Martin arropa a Fernando Alonso: "Los puntos no estaban..."

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que a pesar de la presión de sus pilotos en ningún caso podían llegar a los puntos en Bakú.

Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron luchar por los puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú. El Aston Martin no estaba para historias. Último coche. Parecía un milagro que el piloto asturiano acabara undécimo en la clasificación del sábado, rozando la Q3.

Mike Krack, jefe de la escudería verde, ha defendido a Fernando. Pasara lo que pasara no podía luchar por puntos.

"Las condiciones de la clasificación no fueron fáciles, con el viento racheado que convertía cada vuelta en una lotería. Muchos pilotos cometieron errores, y las banderas amarilla y rojas dificultaron completar una vuelta limpia. Fernando y Lance manejaron bien las difíciles condiciones y lograron vueltas excelentes, gracias a eso los vimos avanzar a la Q2, que era el objetivo realista", dice uno de los jefes de la escudería de Silverstone.

No queda otra que regresar a la fábrica y olvidar cuanto antes de Bakú: "Ambos pilotos presionaron al máximo, pero al final simplemente nos faltó ritmo. Regresaremos a Silverstone, nos reagruparemos como equipo y volveremos más fuertes en Singapur".

"Hubo muy pocas oportunidades y los puntos estaban fuera de nuestro alcance hoy, esa es la realidad", reconoce Krack.

La poca degradación tampoco ayudó a Aston Martin: "La mayoría de los coches solo pararon una vez, como hicimos nosotros, y los neumáticos medios fueron especialmente bien por la baja degradación que había. Eso también limitó las opciones estratégicas y facilitó la carrera para todos los que estaban por delante".

En Singapur la historia podría ser muy diferente. Es un circuito que podría favorecer a las características del Aston Martin. Una muy buena oportunidad para Fernando de volver a sumar puntos.