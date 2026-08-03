El jefe de la F1 apuesta por la continuidad de Verstappen: "Creo que Max estará satisfecho"

Stefano Domenicali, CEO de la F1, se ha mostrado confiado en la permanencia del tetracampeón del mundo en el 'Grand Prix' tras presentarle cómo serán los cambios para la temporada que viene.

El futuro de Max Verstappen continúa siendo una incógnita para toda la Fórmula 1. El piloto neerlandés aún tiene contrato hasta 2028 con Red Bull; sin embargo, los recientes resultados de la escudería austriaca y el rendimiento del coche han provocado que se plantee su continuidad, tanto en el equipo como en la categoría.

Además, el cambio de reglamento tampoco ha tenido un buen recibimiento por parte de Verstappen, y el mismo lo ha manifestado de forma pública en múltiples ocasiones. Pese a ello, Stefano Domenicali, CEO de la F1, se ha mostrado confiado en la permanencia del tetracampeón del mundo en el 'Grand Prix'.

"Creo que los pilotos que ya han probado los monoplazas del año que viene en el simulador están convencidos de que vamos por el buen camino; también he hablado de ello con Max", ha asegurado Domenicali, valorando cómo los pilotos se han mostrado acerca de los cambios próximos.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el directivo italiano ha recalcado la forma de decisión que tiene la F1 para decretar cambios en la normativa, asegurando que "es necesario que la FIA, los equipos y los fabricantes estén de acuerdo".

Aun así, Stefano ha insistido en que Verstappen "estará satisfecho" con los cambios para 2027, aunque insiste en que la decisión de quedarse o irse depende únicamente de él. "Será él quien decida su futuro de la forma que considere más adecuada. Mi opinión, ya la he expresado, es que Max se quedará con nosotros. Lo espero sinceramente y es lo que pienso", ha concluido Domenicali.

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