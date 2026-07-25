Duro enfado de Verstappen con Red Bull en el GP de Hungría: "No lo ven..."

El neerlandés, que finalmente saldrá desde el cuarto lugar, no se ha mostrado nada satisfecho con el rendimiento de su monoplaza. Algo que le ha hecho saber a su escudería nada más terminar la clasificación.

Max Verstappen no ha firmado una mala clasificación en el Gran Premio de Hungría. Sin embargo, sus palabras tras la sesión han dejado muy claro que no está para nada contento con cómo se está comportando el Red Bull sobre el asfalto.

Max saldrá cuarto en la carrera. En un principio, el tetracampeón había firmado el sexto mejor puesto pero las penalizaciones a Lewis Hamilton y Kimi Antonelli le han beneficiado.

Por increíble que parezca, Verstappen ha sido muy crítico tras la clasificación. El neerlandés insiste en el mal funcionamiento del Red Bull e incluso 'atiza' a la escudería por la manera en la que gestionan el arreglo de los problemas que muestra el monoplaza.

"Normalmente, en este circuito se consigue cada vez más agarre, pero esta vez el coche empeoraba vuelta tras vuelta. De hecho, en algunas curvas era simplemente incontrolable. Muy extraño, el coche sobreviraba cada vez más. No sufría por la degradación de los neumáticos, sino por el coche...", ha reconocido Max en declaraciones a los medios en Hungría.

El de Red Bull insiste en la mala gestión de la problemática: "Al final se encuentra el problema, pero no lo ven. Ese es el problema. Yo mismo no le veo ninguna utilidad ahora mismo. Durante la clasificación, el equipo ya dijo que algo iba mal y que la aerodinámica se estaba deteriorando. Eso es precisamente lo que no se quiere. El coche ya no está equilibrado".

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