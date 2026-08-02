Un mes en Lanzarote o ninguna jornada de descanso: así son las vacaciones de los líderes políticos

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, su destino habitual durante las vacaciones de verano.

Con el inicio de agosto, muchos políticos comienzan sus vacaciones, aunque no todos disfrutarán del mismo tiempo de descanso. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya se encuentra en La Mareta, Lanzarote, donde pasará aproximadamente un mes. Esta residencia, que ha tenido un coste de mantenimiento de 16.000 euros, se convierte nuevamente en su cuartel general estival. Sánchez se sitúa entre los líderes europeos con más tiempo de vacaciones, en contraste con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, quienes tendrán alrededor de dos semanas, mientras que el primer ministro británico no tendrá días de descanso. En España, el tiempo de vacaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sigue siendo una incógnita. La Mareta, construida en los años 70 por el rey Hussein de Jordania, ha acogido a numerosas personalidades, incluyendo a Mijaíl Gorbachov y políticos españoles como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Las vacaciones también han comenzado para la política. Con el mes de agosto arranca el parón estival para muchos dirigentes, aunque no todos disfrutarán del mismo tiempo de descanso. Mientras algunos pasarán varias semanas lejos de la primera línea, otros apenas tendrán unos días... o ninguno.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, su destino habitual durante las vacaciones de verano. Llegó este fin de semana a Canarias, donde permanecerá aproximadamente un mes.

La Mareta vuelve a convertirse en el cuartel general estival de Sánchez. La residencia, que cuenta con piscina y un lago cuyo mantenimiento ha supuesto un coste de 16.000 euros, acogerá al presidente durante el mes de agosto.

Con ese periodo de descanso, Sánchez se sitúa entre los líderes europeos que más tiempo dedicarán a las vacaciones este verano.

Meloni, Merz... y un primer ministro sin vacaciones

El contraste con otros dirigentes europeos es notable. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dispondrá de alrededor de dos semanas de descanso. También el canciller alemán, Friedrich Merz, pasará unas dos semanas de vacaciones, que previsiblemente disfrutará en Alemania.

En el extremo opuesto se encuentra el primer ministro británico, que, según el repaso realizado, no tendrá ningún día de vacaciones este verano. En España, todavía se desconoce cuántos días descansará el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, o cuál será su destino vacacional. Una incógnita que contrasta con una de sus frases más conocidas sobre este asunto: "Las vacaciones están sobrevaloradas".

Más allá de su uso actual como residencia oficial de verano del presidente del Gobierno, La Mareta acumula una larga historia de visitas ilustres. El complejo fue construido en la década de 1970 por encargo del rey Hussein de Jordania. Desde entonces ha acogido a numerosos dirigentes internacionales y personalidades. Entre ellos, Mijaíl Gorbachov, que pasó allí tres semanas en 1992.

También han pasado por La Mareta responsables políticos españoles como José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero, además de otras autoridades internacionales.

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