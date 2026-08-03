Albares recalca la "colaboración" de Marruecos en Ceuta y critica a Italia y la "internacional reaccionaria": "Exigimos solidaridad a todos los estados de la UE"

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores asegura que "la voluntad de Marruecos es que hasta el último migrante regrese" y reclama "unidad de todos los partidos y de toda Europa con Ceuta y Melilla".

"Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración". Con esas palabras defiende el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la colaboración entre las autoridades españolas y marroquíes tras la crisis migratoria que en los últimos días se ha vivido en Ceuta con la entrada de más de 60.000 personas, dejando al menos 90 muertos. En una entrevista en TVE, el ministro asegura que, tras conversar con Rabat, "la voluntad de Marruecos es que hasta el último migrante regrese a Marruecos".

"Estuve en contacto con Marruecos desde el primer momento y mostraron su disposición para cortar ese flujo migratorio", añade Albares, que sostiene que los gobernantes del país vecino "nos trasladaron que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada, para que estas personas regresaran inmediatamente".

Albares carga contra Meloni

Una solidaridad, defiende, que no han tenido algunos países europeos que, lejos de colaborar con España, han optado por tratar de cortar todos los puentes, hasta el punto de suspender el espacio Schengen de libre disposición, como ha hecho la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: "Ha habido gobiernos que no han estado a la altura, y partidos políticos que tampoco han estado a la altura. El Gobierno italiano ha sido uno de ellos".

De hecho, el titular de Exteriores señala que "Italia tiene el doble de entradas irregulares que España y está inundada de migrantes irregulares". "Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como ha hecho España", añade al respecto.

Pide solidaridad a la UE

El máximo responsable de la diplomacia española apunta que estas actuaciones de Italia, y también de Finlandia, se enmarcan en "una sincronización de la internacional reaccionaria para amplificar lo que estaba ocurriendo y difundir mentiras sobre la integridad del espacio Schengen".

Albares indica que, tras la mayor crisis migratoria de su historia reciente, España "va a exigir solidaridad a todos los estados de la UE". "Que Ceuta y Melilla tengan las mismas garantías que cualquier ciudad europea es algo que corresponde a España y a Europa", concluye José Manuel Albares.

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