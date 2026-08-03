España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025

Los detalles Solo en junio, España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, un 2,9% más que hace un año, que dejaron un gasto de 13.579 millones de euros, un 4% superior. El ritmo de llegadas mantiene al país en máximos y lo acerca a los 100 millones de visitantes en 2026.

España está alcanzando cifras históricas en turismo, con 46,56 millones de turistas internacionales entre enero y junio de 2026, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Si esta tendencia continúa, el año podría cerrar cerca de los 100 millones de visitantes extranjeros. El gasto de los turistas también ha crecido, alcanzando los 63.836 millones de euros, un 7% más que en 2025, lo que indica un turismo de mayor valor añadido. En junio, llegaron 9,7 millones de turistas, con un gasto de 13.579 millones de euros. Reino Unido lidera el mercado emisor, seguido de Alemania y Francia. Baleares, Cataluña y Andalucía son los destinos más populares, con Cataluña a la cabeza en el acumulado anual. El gasto medio por turista fue de 1.393 euros, un 1,1% más que el año anterior, consolidando el impacto económico del turismo en España.

España sigue batiendo récords turísticos y ya apunta a un nuevo hito histórico. Entre enero y junio de 2026 llegaron al país 46,56 millones de turistas internacionales, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior. De mantenerse este ritmo durante la segunda mitad del año, el ejercicio podría cerrarse muy cerca de los 100 millones de visitantes extranjeros, una cifra inédita.

El crecimiento no solo se refleja en las llegadas, sino también en el gasto. Los turistas internacionales desembolsaron 63.836 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 7% más que en 2025, consolidando una tendencia en la que el gasto aumenta por encima del número de visitantes, un indicador que el sector vincula a un turismo de mayor valor añadido.

Solo en junio, España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, un 2,9% más que un año antes, que realizaron un gasto conjunto de 13.579 millones de euros, un 4% superior.

Reino Unido volvió a liderar el mercado emisor, con casi 2,3 millones de visitantes en junio (+6,8%). Le siguieron Alemania, con 1,2 millones (-5,9%), y Francia, con cerca de un millón (-1,7%). En el acumulado del semestre, los británicos también encabezan la clasificación con más de 9,3 millones de turistas, por delante de Alemania (5,7 millones) y Francia (5,6 millones).

Por destinos, Baleares fue la comunidad más visitada en junio, al concentrar el 23,3% de las llegadas, seguida de Cataluña (20,8%) y Andalucía (15,7%). En el conjunto del año, Cataluña lidera con 9,6 millones de turistas, seguida de Canarias, que es la única gran comunidad que registra un ligero descenso (-0,6%), y Andalucía, que continúa siendo la que más crece, con un aumento del 7,9%.

Crece el gasto de los turistas

El gasto medio por turista alcanzó los 1.393 euros en junio, un 1,1% más que hace un año, mientras que el desembolso medio diario se situó en 211 euros, tras aumentar un 0,7%, según los datos del INE.

Reino Unido volvió a liderar el gasto turístico, al concentrar el 20,6% del total, por delante de Alemania (11,1%) y Francia (6,5%). En términos interanuales, el desembolso de los visitantes británicos creció un 7,1%, el de los alemanes se mantuvo estable y el de los franceses descendió un 6,3%.

Por procedencia, los turistas del grupo denominado "resto del mundo" —que engloba, entre otros, a viajeros de Asia y Oriente Medio— registraron el mayor gasto diario, con 256 euros por persona, un 3,8% más que un año antes.

Por comunidades autónomas, Andalucía fue el destino con el mayor gasto medio diario por visitante, con 288 euros, aunque esta cifra supone un descenso del 12,5% respecto a junio de 2025. Le siguió Baleares, con 267 euros por turista al día, un 6,4% más.

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