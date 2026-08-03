Massive Attack, vetados en Singapur tras el 'Palestina libre' de su concierto: "Estamos orgullosos"

Tras su actuación en Singapur, la banda británica fue interrogada por la Policía. "No imaginábamos que ondear la bandera de un Estado soberano reconocido por 157 países (Palestina) podría ser una violación de la ley".

Hace casi dos meses, Barcelona se perdió la actuación de Massive Attack después de que una fuerte tormenta azotara la Ciudad Condal, haciendo "imposible" que esta y otras actuaciones enmarcadas en el festival Primavera Sound pudieran realizarse en condiciones de seguridad. A partir de ahora, y por razones completamente diferentes, Singapur tampoco vivirá conciertos de Massive Attack. Después del último, que se celebró el pasado miércoles, la mítica banda británica tiene prohibido actuar en el país.

La razón: su actuación en sí, durante la cual se ondeó la bandera palestina y se cantó, junto a los aficionados, un 'Palestina libre' que le ha costado un veto brutal. "Después de nuestra actuación en el teatro Star de Singapur el 29 de julio, nos sorprendió y decepcionó que toda la banda fuera detenida por la Policía, aislada e interrogada", ha explicado el grupo en su perfil de redes sociales, señalando que algunos de los miembros del grupo fueron, además, objeto de registros en sus habitaciones de hotel y de una retirada temporal de sus pasaportes.

Durante el concierto, una gran parte del público "de manera orgánica" empezó a cantar 'Palestina libre', "presumiblemente conscientes pero no disuadidos de que esta expresión espontánea podría violar las leyes de censura de su propio Gobierno", han explicado en Instagram. "Nosotros no imaginábamos que ondear la bandera de un Estado soberano reconocido por 157 países (Palestina) podría ser una violación de la ley", han añadido. La banda se muestra "orgullosa" de haber formado parte de esta "expresión improvisada" junto a sus fans en Singapur que, aseguran, "claramente sienten el imperativo moral de mostrar solidaridad con el pueblo palestino en su realidad actual de ocupación ilegal, Apartheid y genocidio" y ha celebrado su "valentía" al hacerlo.

Para Massive Attack, esta "experiencia surrealista" ha sido un "recordatorio de la importancia de la defensa de los derechos humanos universales y de la libertad de expresión", especialmente "allí donde estos derechos están amenazados", incluido Reino Unido, donde, sostienen, "de manera extraordinaria seguimos viendo a manifestantes pacíficos detenidos en virtud de las leyes de terrorismo por levantar carteles protestando por el genocidio". Después del concierto, Singapur anunció la prohibición indefinida de entrada de Massive Attack al país.

Un portavoz de la Policía aseguró a la británica BBC que a los dos miembros de la banda no se les permitiría volver a entrar en Singapur y que tenían, evidentemente, prohibido actuar en el país. Aunque Singapur suele integrar muchas listas de países con leyes curiosas, como la que prohíbe comer chicle en público, lo cierto es que tiene una exhaustiva lista de prohibiciones y estrictas normas en materia de libertad de expresión: entre ellas, por ejemplo, están prohibidas las manifestaciones políticas o sociales o exhibiciones públicas sin autorización previa.

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