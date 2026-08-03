Al finalizar su gira
Ariana Grande se aparta de la vida pública por el "constante" escrutinio físico al que está sometida
La gira 'Eternal Sunshine', que termina el 1 de julio en Londres, será el final de la vida pública de Ariana Grande. Al menos, por ahora.
Ariana Grande da un paso al lado. La segunda artista femenina más escuchada del mundo, por delante de figuras como Taylor Swift, ha decidido dejar los escenarios ante el "constante e incesante" escrutinio que vive sobre su físico. Un representante de Grande ha confirmado a la revista 'People' que la cantante estadounidense, de 33 años, se alejarán "temporalmente" de la vida pública una vez que finalice su última gira, 'Eternal Sunshine'.
El 1 de julio finaliza su último tour, después de una tanda de conciertos, a lo largo del mes de agosto, en Chicago y Londres. "Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y después tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante", ha explicado el representante de la cantante.
Para Grande, esta última gira ha sido una "experiencia maravillosa" y asegura seguir "adorando" a sus fans. "Ha disfrutado muchísimo cada minuto", ha subrayado. Pero es el momento de poner, al menos, punto y aparte. Por ahora no es un punto final. Una fuente próxima a la cantante con la que ha contactado la revista asegura que "su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética", y que Ariana Grande ha actuado "con salud y éxito" a un "altísimo nivel" cada día de su vida.
Según otra fuente, Ariana Grande no participará en el West End de 'Sunday in the Park with George', cuyo estreno estaba previsto para el próximo verano en Londres, junto al que fue su compañero de reparto en 'Wicked' Jonathan Bailey.
La apariencia física de Grande, así como su salud, han sido continuos temas de debate a nivel público en los últimos años. Tras el lanzamiento del videoclip de su último sencillo, 'Petal', la controversia creció. Y es que la artista se ha visto obligada a responder en varias ocasiones a comentarios sobre su cuerpo.
De hecho, esto lo ha incluido en su última gira: en su canción 'And yes?', del álbum 'Eternal Sunshine', Grande canta: "Mi cara está ahí, no necesito disfrazarme. No comentes sobre mi cuerpo, no respondas. Tus asuntos son tuyos; los míos, míos'.
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