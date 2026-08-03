Viñales, harto de los rumores sobre su futuro: "Que paren de escribir artículos estúpidos"

Viñales no consigue resultados y pide más a KTM: "Le doy una última oportunidad a esta moto"

El piloto de KTM insiste en que finalizará su contrato con la marca y que no correrá en Superbikes a pesar de todo lo que se ha publicado.

Los rumores sobre Maverick Viñales y su futuro en MotoGP siguen sucediéndose. Finaliza contrato esta temporada con KTM y de momento no hay ninguna noticia sobre su renovación.

Él no quiere hablar de lo que va a pasar el año que viene: "Empiezo a leer artículos sin sentido, la semana pasada estuve en el centro Centro de Rendimiento Deportivo de Red Bull y empezamos a entender por qué no puedo recuperarme".

En palabras que recoge 'Motosan', Viñales quiere seguir progresando: "Estoy contrastando toda esta información con mis doctores para comprobar si este es el problema y cuál es la manera de mejorar".

"Parad de escribir artículos estúpidos sobre mí, no correré en WorldSBK y terminaré el año como dice mi contrato", cierra el veterano piloto.

Aunque se le ha relacionado con WorldSBK, Viñales tiene claro que seguro termina este 2026 sobre la KTM en MotoGP.

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