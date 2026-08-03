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El clima obligó a aplazar el partido

¿Cuándo juega Rafa Jódar la final del ATP 500 de Washington suspendida por las tormentas eléctricas?

La ATP ha establecido las 19:00 hora española como el horario previsto para que se dispute la final entre el español y el estadounidense que no pudo jugarse ayer debido al clima.

Rafa Jódar Rafa Jódar Getty

La final del ATP 500 de Washington tendrá que disputarse este lunes en un horario diferente debido a las condiciones climatológicas actuales en la capital del país norteamericano. Así lo ha anunciado la ATP, aplazando el partido entre Rafa Jódar y Taylor Fritz a través de sus redes sociales.

A pesar de que ambos tenistas tenían previsto batirse en duelo sobre las 23:00 hora española del domingo, la carga eléctrica sobre el cielo de Estados Unidos obligó a la organización a cancelar el partido. Incluso, la final femenina entre Jessica Pegula y Alex Eala también fue suspendida a mitad del segundo set (6-4, 1-2).

Las condiciones climatológicas no solo están afectando a Estados Unidos, sino que en Canadá también se han cancelado varios eventos deportivos debido al clima. Aunque se espera que el partido entre Jódar y Fritz comience este lunes a las 19:00 hora española, el horario se podría aplazar dependiendo del estado de la pista y la duración de la final femenina que se espera reanudar a las 18:00.

En caso de que la ATP dé por bueno el estado del clima y las condiciones de la pista del William Fitzgerald Tennis Center, Jódar podrá disputar la que será su segunda final como tenista profesional, y la primera en un ATP 500. Además, la joven promesa española disputará dicho encuentro estrenando nuevo puesto en el ranking ATP, puesto que ascendió hasta la decimoquinta plaza la semana pasada.

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