¿Cuándo juega Rafa Jódar la final del ATP 500 de Washington suspendida por las tormentas eléctricas?

La ATP ha establecido las 19:00 hora española como el horario previsto para que se dispute la final entre el español y el estadounidense que no pudo jugarse ayer debido al clima.

La final del ATP 500 de Washington tendrá que disputarse este lunes en un horario diferente debido a las condiciones climatológicas actuales en la capital del país norteamericano. Así lo ha anunciado la ATP, aplazando el partido entre Rafa Jódar y Taylor Fritz a través de sus redes sociales.

A pesar de que ambos tenistas tenían previsto batirse en duelo sobre las 23:00 hora española del domingo, la carga eléctrica sobre el cielo de Estados Unidos obligó a la organización a cancelar el partido. Incluso, la final femenina entre Jessica Pegula y Alex Eala también fue suspendida a mitad del segundo set (6-4, 1-2).

Las condiciones climatológicas no solo están afectando a Estados Unidos, sino que en Canadá también se han cancelado varios eventos deportivos debido al clima. Aunque se espera que el partido entre Jódar y Fritz comience este lunes a las 19:00 hora española, el horario se podría aplazar dependiendo del estado de la pista y la duración de la final femenina que se espera reanudar a las 18:00.

En caso de que la ATP dé por bueno el estado del clima y las condiciones de la pista del William Fitzgerald Tennis Center, Jódar podrá disputar la que será su segunda final como tenista profesional, y la primera en un ATP 500. Además, la joven promesa española disputará dicho encuentro estrenando nuevo puesto en el ranking ATP, puesto que ascendió hasta la decimoquinta plaza la semana pasada.

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