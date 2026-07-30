"Catar y de Abu Dabi están confirmados": el CEO de la F1 disipa las dudas sobre el calendario

Stefano Domenicali ha explicado el plan de acción de la competición para el final de temporada, que se prevé que pueda disputarse en sus escenarios originales aunque ya existen alternativas en caso contrario.

El conflicto en Oriente Medio planteó una compleja situación dentro de los campeonatos de Fórmula 1 y MotoGP a principios de temporada. Organización se vio obligada a aplazar las citas que estaban previstas para Catar y Abu Dabi para garantizar la seguridad de aficionados, personal del evento y de los equipos de ambas competiciones. Una incógnita que quedó en el aire y sobre la que Stefano Domenicali ha arrojado algo de luz recientemente.

"Nos daremos el tiempo máximo posible tiempo para tomar la decisión pero las carreras de Catar y de Abu Dabi están confirmadas, pero si la situación no se aclara antes de septiembre, tomaremos otra decisión", explicaba el CEO de la F1. El italiano confirmaba así que finalmente ambos Grandes Premios terminarán por disputarse en sus localizaciones iniciales, aunque "si no fuera posible, hay otras posibilidades sobre la mesa".

El presidente de la competición afirmó su iniciativa de desarrollar "el final de temporada en Europa, salvo que haya nieve", si finalmente no fuera posible seguir el plan original. En este contexto "Imola estaría entre las opciones" principales, aunque como recoge 'AS', "antes de septiembre no pasará nada" y no se realizará ningún cambio.

Domenicali ha insistido en "mantener las 24 carreras" del campeonato, y también ha confirmado que recuperar una posible cita en América no está entre las opciones: "Garantizo que no haremos ninguna otra carrera (más) en Estados Unidos. Existía la posibilidad de celebrar dos carreras en Las Vegas, pero no queremos arruinar, y permíteme la expresión, una joya que está creciendo al subestimar lo que estamos haciendo allí".

Por último, el presidente de la F1 quiso aclarar que "no quiere hacer promesas ni anticipar ciertas cosas". Una situación que parece que podría resolverse en buenos términos finalmente y que contará con las carreras correspondientes en Abu Dabi y Catar, aunque ya existen alternativas en caso de que las cosas terminaran por torcerse.

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