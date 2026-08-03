La Aemet activa alertas por tormentas y calor extremo en seis comunidades: Gran Canarias en aviso rojo por altas temperaturas

Los detalles El aviso rojo en Gran Canaria afecta a las cumbres y a las zonas este, sur y oeste de la isla, según la Aemet. Además, todo el archipiélago canario permanece bajo avisos por altas temperaturas. En Tenerife, el nivel es naranja.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos por tormentas, lluvias y altas temperaturas en seis comunidades autónomas. En Gran Canaria, se ha activado un aviso ‘rojo’ por calor extremo, con temperaturas cercanas a los 40 grados, especialmente en las cumbres y el este, sur y oeste de la isla. Tenerife enfrenta un aviso ‘naranja’ por temperaturas de hasta 37 grados. En el resto del archipiélago canario, hay avisos ‘amarillos’ por calor y fuertes vientos. En la península, Cataluña y Aragón tienen avisos ‘naranja’ por tormentas, con granizo y lluvias intensas. Además, se esperan temperaturas elevadas en Mallorca, Málaga, Almería y Murcia, alcanzando hasta 40 grados en algunos lugares.

La primera semana de agosto arranca con avisos meteorológicos por calor extremo, tormentas y lluvias en seis comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes alertas de distintos niveles, entre ellas un aviso rojo (riesgo extremo) en Gran Canaria, donde las temperaturas podrían alcanzar los 40 grados.

El aviso rojo en Gran Canaria afecta a las cumbres y a las zonas este, sur y oeste de la isla, según la Aemet. Además, todo el archipiélago canario permanece bajo avisos por altas temperaturas. En Tenerife, el nivel es naranja (riesgo importante), ya que se espera que los termómetros alcancen hasta 37 grados en el este, el sur y el oeste de la isla.

En el resto de Canarias —Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro— los avisos son de nivel amarillo por las altas temperaturas previstas. Además, en La Gomera y Gran Canaria también permanecen activas alertas amarillas por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en numerosos puntos.

En la Península, Cataluña y Aragón están bajo aviso naranja por la previsión de fuertes tormentas en la depresión central de Lleida y Tarragona, el sur de Huesca y el Bajo Aragón de Teruel.

La Aemet advierte de que estas tormentas podrían ir acompañadas de granizo de más de dos centímetros de diámetro y de rachas de viento muy fuertes.

Además, en esas mismas zonas, así como en el centro de Huesca y en el Pirineo de Huesca y Lleida, se esperan lluvias intensas con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, lo que ha motivado la activación de avisos amarillos.

El calor también mantiene bajo aviso amarillo al Pirineo de Lleida, donde se prevén máximas de hasta 35 grados. En la ribera del Ebro de Zaragoza, el sur de Huesca y la depresión central de Lleida, las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados.

Temperaturas de hasta 37 grados en Mallorca

El mapa de avisos para este lunes se completa con alertas naranjas por altas temperaturas en las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce, donde se esperan máximas de hasta 39 grados. Asimismo, la provincia de Almería y la Región de Murcia permanecen bajo aviso amarillo ante la posibilidad de que los termómetros alcancen puntualmente los 40 grados.

En Baleares también se ha activado un aviso amarillo por altas temperaturas en Mallorca, donde las máximas podrían llegar a los 37 grados, según la previsión de la Aemet.

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