El discurso de Ducati que engrandece a Márquez: "Las motos están igualadas, pero..."

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que son los pilotos los que están marcando la diferencia para derrotar a las Aprilia.

Marc Márquez ya es tercero en el mundial de MotoGP. Por delante tiene a Jorge Martín, el líder, y a Ai Ogura. Y ya está a 18 puntos de la cabeza tras una remontada increíble en las últimas semanas.

Ducati reconoce que su moto está a la par de la Aprilia, pero que es Marc el que está marcando las diferencias. Lo ha dicho Davide Tardozzi, su jefe, en 'Sky Sports': "Yo creo que Ducati siempre ha sido razonablemente competitiva...".

"Luego, hubo episodios desafortunados para nosotros al inicio de la temporada, como han sido desafortunados para nuestros rivales después. Yo creo que las motos están igualadas y, según mi punto de vista, seguirá así hasta final de año. En algunas pistas, como por ejemplo Silverstone, Aprilia será un poco más favorita que nosotros, como luego en otras quizá seremos favoritos nosotros. Así que yo creo que en este momento las motos pueden estar igualadas, mientras que son los pilotos los que marcan la diferencia", dice el jefe italiano.

No le quita mérito al equipo por el desarrollo con respecto al comienzo del campeonato: "El mérito va también a los ingenieros, que nunca se han rendido: aun contando con 102 puntos de desventaja hace pocas carreras, hemos logrado mantener los pies en el suelo, trabajar bien, intentar mejorar la moto. Todavía hace falta hacerlo, pero yo creo que Gigi Dall'Igna y sus chicos están pensando, más allá de las vacaciones, en dar algo más a los pilotos".

"Según mi punto de vista, de aquí al final del campeonato será una montaña rusa entre Ducati y Aprilia", dice Tardozzi.

Y en esa igualdad entre las dos marcas es donde destaca Márquez: viene de ganar en Alemania, en República Checa y en Hungría. En plena remontada.

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