GP de Gran Bretaña de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

Marc Márquez buscará este domingo 9 de agosto materializar su ansiada remontada en el Mundial, en caso de acabar por delante de Jorge Martín y Ai Ogura en el Circuito de Silverstone.

MotoGP pone fin al parón veraniego y reanuda su actividad este domingo 9 de agosto con el GP de Gran Bretaña. La categoría reina retoma el campeonato justo en su ecuador con el Mundial patas arriba tras el comienzo de lo que puede ser una remontada por parte de Marc Márquez.

Con 18 puntos de diferencia respecto a Jorge Martín, líder de la clasificación, el eneacampeón del mundo podría dar el sorpasso este fin de semana. En el Circuito de Silverstone, los 22 pilotos de la parrilla se juegan el inicio de la segunda parte del campeonato.

Durante la jornada del viernes, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 12:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 17:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 12:10 y 12:50, respectivamente.

Una vez concluidas las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 10 vueltas a las 17:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 20 vueltas, los pilotos recorrerán el Circuito de Silverstone en busca de la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Gran Bretaña

El GP de Gran Bretaña disputado en el Circuito de Silverstone podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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