Un expiloto italiano trata de minar la moral a Marc Márquez con lo que más le preocupa

Marco Melandri asegura que el eneacampeón del mundo ya "no mejorará más" físicamente ya que ha llegado a su "su límite".

Tras el Gran Premio de España disputado este pasado fin de semana en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto, donde Marc Márquez se llevó la victoria en la sprint y se cayó en la carrera larga, Marco Melandri se ha mostrado muy contundente con el ilerdense.

El expiloto de MotoGP, en declaraciones al podcast 'Chiacchiere da Box', ha puesto el foco en el estado físico de Marc tras la lesión que sufrió en el Gran Premio de Indonesia de 2025.

Según el italiano, el '93' ya no mejorará más y tendrá que lidiar con su actual realidad mientras siga compitiendo en la élite.

"Físicamente hablando, diría que Márquez está en este nivel; no mejorará más porque han estado fuera de acción durante tres semanas y no ha mejorado desde las otras carreras, así que creo que este es ahora su límite físico, y solo tendrá que vivir con él", ha señalado.

Eso sí, Melandri añade que el eneacampeón del mundo, tras lo logrado la pasada temporada, ya no tiene nada que demostrar, por lo que se podría retirar tranquilo.

"Márquez lo ha hecho todo y ha consolidado su legado. Puede que no haya presión, pero el impulso para seguir ganando definitivamente sigue ahí. Ya ha escrito su nombre en la historia, y ha dicho abiertamente que no le molesta ganar otro título. Márquez ha demostrado lo que necesitaba demostrar", ha zanjado.