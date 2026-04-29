¿Por qué el padre de Rafa Jódar está solo en su banquillo?: el motivo del éxito de la joya española

El joven tenista ha confesado que su equipo siempre ha estado conformado por su padre y él, por lo que no tiene un motivo para "cambiarlo". Este miércoles jugará los cuartos de final contra Sinner.

La gran mayoría de los tenistas cuentan con un equipo a sus espaldas conformado por su entrenador, algún familiar o amigo y un fisioterapeuta o médico que le aconseja en cada partido. Sin embargo, hay un tenista español que tan solo cuenta con la presencia de su padre en cada torneo.

Rafa Jódar, la sensación del Mutua Madrid Open, está triunfando en el Masters 1000 de la capital española. El joven tenista ha batido a Jesper de Jong, Álex de Miñaur, Joao Fonseca y Vit Kopriva, y ya se encuentra en los cuartos de final, donde enfrentará a Jannik Sinner.

Gran parte del éxito de la promesa del tenis español, además de su estilo de juego y nivel, reside en la figura de su padre. Rafa Jódar senior lleva acompañando a su hijo en solitario en los últimos siete torneos que ha disputado para ayudarle y guiarle en cada partido.

"El equipo siempre ha sido mi padre y yo. De momento no lo vamos a cambiar porque es una cosa que está funcionando, así que no veo motivos para cambiarlo. Todo seguirá todo igual", comenta el joven tenista en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Pese a que durante sus partidos solo se ve a su figura paterna en el banquillo, Jódar cuenta con dos médicos, los cuales estuvieron presentes en su encuentro de segunda ronda ante De Miñaur, y que normalmente se encuentran en el interior de la pista.