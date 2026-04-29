"Alcaraz tiene lo mismo que tuvo Nadal": el tío de Rafa ve un "muy mal momento" de Carlos

Toni Nadal, exentrenador del ganador de 22 Grand Slams, ha reflexionado sobre la que puede ser la lesión más "complicada" en el tenis.

La irrupción de Rafa Jódar en el circuito está haciendo olvidar levemente la baja indefinida de Carlos Alcaraz, sin embargo la recuperación del número 2 del mundo preocupa mucho al tenis español.

Tras darse de baja en el Godó después de caer lesionado en su debut, el murciano fue anunciado progresivamente sus bajas en Madrid, Roma y Roland Garros.

De hecho hay quien tiene serias dudas de que pueda participar en Wimbledon, donde defiende final, pero lo más importante es que vuelva al 100%.

En 'Onda Cero', Toni Nadal ha reflexionado sobre una "complicada" que ya tuvo su sobrino en 2016 y que le obligó a bajarse de Roland Garros y Wimbledon antes de reaparecer en los Juegos Olímpicos.

"Tiene lo mismo que tuvo Rafael, necesitas un periodo para recuperarte. Ha pasado en un muy mal momento", afirma.

"Las lesiones son siempre lo peor de los deportistas, las lesiones de muñeca son complicadas en el tenis, a Carlos le ha pillado en muy mal momento", añade la voz e la experiencia. Queda claro que en estos casos es mejor no andar con prisas.