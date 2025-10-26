La inexplicable desesperación de Piastri en el GP de México: "No me salen las cuentas"

El australiano saldrá octavo en la carrera de este domingo después de una clasificación muy pobre para él. No entiende porqué es tan lento de repente.

Oscar Piastri era, hace unas semanas, el favorito para llevarse el título de Fórmula 1. Lando Norris no conseguía ser regular y Max Verstappen acusaba la lentitud de su Red Bull. Sin embargo, todo ha cambiado. Max es la gran amenaza para dos McLaren y Piastri ya no es tan favorito.

Especialmente después de la clasificación del Gran Premio de México. El australiano solo pudo marcar el octavo mejor tiempo en una sesión en la que Lando Norris consiguió la 'pole'. Verstappen consiguió marcar el quinto mejor tiempo pero tampoco salió con las mejores sensaciones.

Sin duda, el que tiene la oportunidad de dar un golpe en la mesa es Lando Norris. El británico es el que más velocidad tiene, mucha más que Piastri, algo que el líder del mundial no entiende: "No entiendo qué ha cambiado".

"No sé por qué me cuesta tanto coger el ritmo. Creo que estoy pilotando de la misma manera. No me salen las cuentas. Es una situación difícil, porque cuando sientes que has hecho una buena vuelta y estás muy atrás, es difícil mantener la calma. Creo que no he cambiado mi estilo de conducción desde el inicio de la temporada, así que no es una cuestión de actitud. Está claro que algo no funciona", reconoce Oscar en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de México.

El australiano lo tendrá muy difícil para evitar que tanto Norris como Verstappen le recorten distancia. Todo bajo un contexto en el que el australiano es el que menos confianza tiene en su coche.