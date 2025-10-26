Fernando Alonso se encomienda a Newey para 2026: "Veremos si el año que viene Adrian..."

El piloto asturiano de Aston Martin no pudo exprimir más su monoplaza y partirá mañana desde fuera de los puntos en un trazado complicado para ellos.

Hubo milagro a medias. El piloto asturiano partirá desde la 14ª posición en México tras una clasificación en la que rascó todo lo que había. Con un monoplaza que no ha acabado de funcionar en todo el fin de semana y que apuntaba a los últimos puestos, Fernando Alonso ha conseguido rescatar algunos puestos y pasar el corte de la Q1.

No es el fin de semana de Aston Martin, y sin duda no será fácil en carrera, aunque con Alonso todo es posible. Por lo pronto, ha conseguido clasificar, una vez más, por delante de su compañero, Lance Stroll, pero mañana necesitará que la carrera sea movida para alcanzar los puntos.

"Fuimos lentos todo el fin de semana. Ya sabíamos que México y Las Vegas, sobre el papel, eran los peores circuitos para nosotros, y lamentablemente lo hemos confirmado. Los viernes normalmente somos 3º o 5º, así que cuando ayer fui 8º, ya sabía que podía ser un fin de semana duro", señaló el asturiano.

"México siempre ha sido así, por desgracia. En 2023 fuimos los últimos, en 2024 también, y ahora estamos sufriendo otra vez. Hay algo que todavía no entendemos de este sitio. Veremos si el año que viene Newey lo entiende mejor", agregó en unas declaraciones recogidas por Motorsport.com.

"Sin ninguna anomalía en la carrera, no merecemos los puntos porque no tenemos el ritmo del top 10. Las tres primeras curvas son muy estrechas para 20 coches. Si hay algo que ganar ahí, lo daremos todo", concluyó.