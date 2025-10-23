¿Volvería Monchi al Sevilla? Su respuesta en 'El Cafelito' de Pedrerol

El que fuera director deportivo del Sevilla dice que ahora es el momento de Antonio Cordón: "A mí lo que me apetece es que el Sevilla gane, que triunfe y que se consigan las cosas".

Monchi es una leyenda del Sevilla. Josep Pedrerol, en su visita a 'El Cafelito', le ha preguntado si volvería al club. Pero él tiene claro que su tiempo ha pasado y que ahora es momento de apoyar al otro director deportivo, Antonio Cordón.

"Si el Sevilla me dice que vuelva, ahora mismo tengo que pensarlo mucho...", dice Monchi.

Recuerda una frase de Cristóbal Soria, de 'El Chiringuito': "El otro día escuchaba a Cristóbal Soria y me gustó mucho lo que dijo. Dijo que le pondría mi nombre al estadio... esa parte no porque parece egocéntrica. Pero Monchi es historia y ahora hay que estar con Antonio Cordón".

"A mí lo que me apetece es que el Sevilla gane, que triunfe y que se consigan las cosas", dice para finalizar.