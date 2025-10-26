KTM revela el estado de Rueda tras su terrible accidente en Sepang: "Tiene una fractura..."

El sevillano se encuentra relativamente fuera de peligro después de haber sufrido el accidente más escalofriante de toda la temporada. Rueda impactó a gran velocidad contra Dettwiller. KTM ha desvelado el alcance del incidente.

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler han sido los protagonistas del que, con mucha seguridad, sea el peor accidente de lo que va de temporada en el motociclismo. El piloto de KTM rodaba a muchísima velocidad, todo lo contrario que el suizo.

Rueda no ha visto a su compañero y se ha ido de lleno contra él provocando una colisión escalofriante. Por suerte para el español, no hay que lamentar lesiones excesivamente graves más allá de una fractura de mano.

Los dos pilotos han sido evacuados en helicóptero tras un accidente que ha provocado la aparición de la bandera roja. KTM ha informado del estado de Rueda después del impacto asegurando que ha sufrido una fractura pero que no presenta lesiones graves ni en cabeza ni en torso.

"Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la vuelta de reconocimiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo presenta una fractura en la mano. En este momento, Rueda se encuentra despierto y consciente en el hospital", ha comunicado la escudería.

De momento, se desconoce el alcance del impacto en Dettwiler. Su equipo, el CIP Green Power Team, no ha emitido aún ninguna actualización del estado del piloto y no se sabe qué tipo de lesiones ha sufrido tras el peor accidente de la temporada en el motociclismo de élite.