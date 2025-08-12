Un compañero de Alonso se ilusiona con las nuevas normas de 2026: "A principio de temporada esperamos..."

Stoffel Vandoorne, piloto de pruebas de Aston Martin y excompañero de Fernando Alonso, le ve rindiendo "al más alto nivel": "Como siempre".

Aston Martin lo ha puesto todo en el 2026. Adrian Newey ya está buscando esas conocidas lagunas en el reglamento para que el coche de Fernando Alonso pueda ser aspirante a todo. Y un piloto de pruebas del equipo, Stoffel Vandoorne, ha manifestado que esperan estar entre los mejores según arranque el próximo año.

Así lo dice en 'AS': "Esperemos ver resultados al comienzo de la temporada que nos lleven más adelante en la parrilla. En la F1 se requiere tiempo para reconstruir un equipo y llegar ahí, así que necesitamos ser pacientes y estar seguros de que el grupo trabaja bien junto".

Elogia a un Fernando que sigue demostrando que es uno de los mejores pilotos de la parrilla: "Fernando está rindiendo al nivel más alto de siempre, sigue estando muy motivado, quiere ser parte del deporte, está dando su 100% y es todo lo que puede hacer ahora mismo".

Quieren "optimizar" el coche para el curso que viene: "Como he dicho, no hay ninguna garantía de cómo serán los resultados de 2026, lo que es seguro es que trataremos de optimizar todo lo que tenemos. Viene un gran cambio de reglas, también tenemos un gran cambio en el equipo y hay mucho esfuerzo que hacer, pero estoy muy feliz de estar involucrado en ello".

"Es un poco un trabajo de suposiciones para todo el mundo por todos los cambios que habrá con las reglas, y también para nosotros con la llegada de Honda. Así que es realmente difícil predecir cómo nos irá, pero todas las herramientas y la gente están ahí para hacer exitoso al equipo", explica el piloto de pruebas.

