Después de seis carreras, la Fórmula 1 por fin llega a España y lo hará de la mejor manera posible. Pese al dominio incesante de Red Bull, tanto los sábados como los domingos, el equipo Aston Martin llega en un gran momento tras quedarse a tan solo 8 centésimas de la Pole en el GP de Mónaco.

Fernando Alonso es consciente de que vuelve a tener una oportunidad de oro para conseguir la 33. Eso sí, para eso tiene que hacer un buen papel en la clasificación. Una clasificación en la que las posibilidades del asturiano se pueden multiplicar si finalmente llueve, como todo parece indicar.

Carlos Sainz tiene también una gran oportunidad para resarcirse del octavo puesto conseguido en las calles del Principado. El equipo Ferrari cuenta con diferentes mejoras para este fin de semana con las que tratarán de alcanzar a los mejores y, si la meteorología es cambiante, por qué no, soñar con cosas grandes.

Max Verstappen, ¿imparable?

El inicio de temporada no ha podido ser más plácido para Max Verstappen, que se encuentra líder en el campeonato de pilotos con diferencia. Además, el equipo Red Bull no parece tener rival. Han ganado todas las carreras hasta ahora y, si todo sigue igual, no parece que vaya a cambiar.

El único que parece mantenerle el pulso al neerlandés es Fernando Alonso, que ha conseguido cinco podios en las seis primeras carreras y se encuentra a 51 puntos de Verstappen. Esto es la Fórmula 1, la temporada es muy larga y todo puede pasar.

Horario y dónde ver en TV

El sábado se presenta movidito. Por la mañana, a las 12:30 horas (11:30 en Canarias) tendrá lugar la última sesión de entrenamientos libres, los Libres 3. Más tarde, llegará la hora de la verdad. La clasificación del GP de Barcelona será a las 16:00 horas (15:00 en Canarias) de la tarde.

Tanto la última sesión de entrenamientos libres como la clasificación al completo se podrán seguir en directo a través de DAZN F1.