La superioridad de Red Bull es más que evidente. En condiciones normales nadie puede alcanzarles. Max Verstappen es líder destacado del campeonato y por detrás asoma su compañero, Sergio Pérez. Tercero es un Fernando Alonso al que Red Bull no considera rival en estos momentos.

Pero Alonso no olvida el campeonato. Lo dijo tras segundo en el Gran Premio de Mónaco: "Tampoco éramos los más rápidos en 2010 y 2012 y llegamos a la última carrera...". Ese fue el bombazo que soltó el asturiano. Él sí piensa en el mundial. Es tan competitivo que no quiere olvidar la posibilidad del tercero.

Pero Helmut Marko, asesor de Red Bull, cree que no será rival. Al menos en este 2023. No será rival de Verstappen. No ha mencionado a Checo. "Alonso es sorprendentemente rápido y muy constante, pero nunca podrá plantar cara a Max...", ha expresado el de la escudería de las bebidas energéticas.

Además, apunta que Aston Martin podría dejar de ser tan competitivo en la segunda parte de la temporada: "Si Aston Martin se mantiene segundo en el campeonato habrá un reajuste de la cantidad de tiempo en el túnel de viento hacia la mitad del Mundial".

Alonso, sin embargo, está firmando sus mejores números desde que fue bicampeón del mundo con Renault en 2005 y 2006. Ha sido en cinco ocasiones al podio. Sólo una vez se ha quedado fuera, y fue cuarto muy cerquita de Charles Leclerc.

En Red Bull no le ven como un rival. Pero Alonso ya ha hablado del mundial ante los medios de comunicación. Lo tiene en su mente. Y sabe que un "fallo mecánico" o un error de Verstappen le acercaría mucho al liderato.