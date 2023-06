No está siendo un inicio de temporada fácil para el equipo Ferrari. Con tan solo 79 puntos en seis carreras, los de Maranello se encuentran cuartos en el mundial de constructores, lejos de Red Bull y detrás de Aston Martin y Mercedes.

Un inicio complicado que afecta también a Carlos Sainz, que se encuentra sexto en el mundial de pilotos, por delante de su compañero Charles Leclerc, pero lejos de los objetivos marcados al comienzo de temporada.

En unas declaraciones recogidas por 'Crash.net' el piloto madrileño ha comentado la situación actual de su contrato y las posibilidades de cara al futuro: "Todo se resolverá antes del inicio de la próxima temporada".

"Obviamente no quiero desvelar cuáles son mis estrategias en cuanto a las negociaciones de contrato, de todas formas siempre he hecho hincapié en cómo me gusta afrontar un Campeonato sabiendo dónde correré el año siguiente", ha añadido el de Ferrari.

Carlos no quiere repetir la "experiencia" que tuvo en Renault al competir sin conocer su futuro. Además, asume que los rumores respecto a su futuro en la marca italiana son normales. "Es parte del juego, pero no me interesan (los rumores)", argumenta el madrileño.

"Sé que en esta época siempre hay todo tipo de rumores, es una temporada tonta. Hace una semana y media me iba a Audi y Charles a Mercedes", ha aclarado Sainz.

En España toca resarcirse

Pese a encontrarse por delante de su compañero de equipo, Carlos Sainz aspira a más que finalizar entre los cinco o seis primeros. Es por ello por lo que este fin de semana tiene una oportunidad de oro, tanto el como el equipo Ferrari.

Las nuevas mejoras que van a llegar sumadas a las probabilidades reales de lluvia, hacen de esta carrera una oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa y zanjar los rumores sobre su continuidad.