Un millón de euros perdidos en un ático sin utilidad alguna: la oposición pide una reunión urgente de la Asamblea por el escándalo del inmueble que salpica a Ayuso

Los detalles El abogado que ha denunciado al Gobierno madrileño ha recordado que "la ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid prohíbe vender inmuebles para pagar gasto corriente", y ha resaltado que, por lo tanto, "no se sostienen las explicaciones dadas para la compra, ni tampoco se sostiene ahora la explicación dada para la venta".

La Comunidad de Madrid podría perder hasta un millón de euros debido a la compra y venta exprés de un ático de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, un inmueble que no ha tenido utilidad pública. Javier Flores, abogado que ha denunciado al Gobierno madrileño, señala que se han movido fondos públicos generando gastos significativos. Aunque el Gobierno anunció la venta de inmuebles para la reconstrucción tras incendios, estos ya estaban en venta desde hace un año. La ley prohíbe vender inmuebles para gasto corriente, cuestionando las explicaciones oficiales. El PSOE ha solicitado explicaciones urgentes ante la falta de claridad en el caso.

Hasta un millón de euros van a perder las arcas madrileñas por la compra y venta exprés del polémico ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso —una pérdida por un inmueble que no ha tenido ninguna utilidad—. Es la estimación que ha hecho un abogado que acaba de denunciar al Gobierno madrileño por menoscabar fondos públicos.

"Lo que tenemos es que se han movido fondos públicos, que se han generado una serie de gastos por prácticamente medio millón de euros entre impuestos y gastos de gestión cada vez que se hace una transacción y que se van a incurrir ahora otra vez", ha dicho Javier Flores, el abogado que ha denunciado al Gobierno de Ayuso ante el Tribunal de Cuentas.

Flores ha agregado que "van a exhumarse prácticamente un millón de euros de dinero público sin que ese ático haya tenido una función pública o ningún tipo de utilidad. Y eso es lo que se denuncia".

Fue el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid quien anunció la puesta a la venta de una serie de inmuebles como una decisión sobrevenida de los incendios.

"Hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía y con estos 20-22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste", ha insistido este mismo lunes la presidenta madrileña. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, anunció el pasado jueves: "He dado instrucciones para que ponga a la venta cuatro inmuebles".

Pero resulta que esos inmuebles de los que hablan ya llevaban un año en venta: exactamente 358 días. Según ha podido comprobar laSexta en el Portal de Contratación de la Comunidad, Planifica Madrid licitó la venta del lote de cuatro inmuebles el pasado 6 de agosto, mucho antes de los incendios.

"La ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid prohíbe vender inmuebles para pagar gasto corriente", ha recordado Flores. El abogado ha resaltado que, por lo tanto, "no se sostienen las explicaciones dadas para la compra, ni tampoco se sostiene ahora la explicación dada para la venta". "Es decir, no hace falta dinero para la reconstrucción, hace falta deshacerse del ático", ha destacado.

Es una laguna más de un caso que sigue sin aclarar por qué aún no hay información oficial sobre las obras de reconstrucción de Sol, cuándo y por qué se decidió destinar ese dinero a los incendios o por qué si era de uso temporal se decidió comprar y no alquila.

"Tomaron decisiones de no alquilar por no despatrimonializar, es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también la empresa Planifica quien toma la decisión de compra. La fecha ya se ha hecho pública y está en portal de transparencia", ha intentado defender este lunes el consejero de Presidencia.

Mientras, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha reconocido en una entrevista en 'El País' que todavía no lo ha entendido. Por su parte, el PSOE ah pedido una reunión urgente de la Diputación Permanente para exigir explicaciones.

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