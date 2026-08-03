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Un 'brainstorming' para presionar a Irán: EEUU pide a sus tropas ideas innovadoras para utilizarlas en la guerra

Los detalles Según ha desvelado 'CNN', un alto mando militar del Comando Central habría enviado el pasado miércoles un email a sus tropas en busca de ideas innovadoras.

Correo de un alto cargo militar estadounidense a sus tropas para pedir ideas sobre la guerra en Irán
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A Estados Unidos se le ha enquistado la guerra en Irán. Tras cinco meses de guerra y escasos avances el Ejército de EEUU ha llegado a un callejón sin salida hasta el punto de que, según cuenta 'CNN', un alto mando militar del Comando Central habría enviado el pasado miércoles un email a sus tropas en busca de ideas innovadoras con las que presionar a Irán.

"Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán", recoge ese correo electrónico avanzado por el citado medio. Es decir, el ejército más poderoso del mundo, como siempre les denomina Donald Trump, necesita con urgencia nuevas vías que presionen a Teherán a negociar.

Hasta su posible estrategia de bombardear desde el aire la Montaña del Pico, la infraestructura crítica iraní protegida bajo tierra, es insuficiente para ellos. "Habría sido el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial y habría sido desastroso para ellos", decía el presidente estadounidense sobre esa ofensiva no ejecutada.

Un ataque masivo que él mismo ha paralizado por petición de sus aliados en el Golfo Pérsico y de Irán, como a reconocido a los medios de comunicación: "Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán".

Trump insiste en que el motivo es que este lunes se iban a reanudar las conversaciones con Teherán para reabrir Ormuz, pero Irán le ha vuelto a desmentir. "Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos", ha señalado Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní. De recado, le recuerda al republicano que no van a abrir el estrecho y que solo están negociando con Omán un corredor temporal.

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