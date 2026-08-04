La reflexión de Rafa Jódar tras caer en la final de Washington: "Este torneo me va a ayudar..."

Taylor Fritz se llevó el título de Washington al ganar la final a Rafa Jódar en dos sets: "Estoy contento con cómo afronté esos momentos importantes, pero hoy no cayeron de mi lado".

Rafa Jódar se quedó a las puertas de su primer título en un torneo ATP 500. Cayó en la final contra Taylor Fritz en dos sets en Washington. Se quedó muy cerca, pero no pudo ser. Pero el aprendizaje ha sido enorme para el jovencísimo tenista español.

Después del partido reflexionó sobre lo ocurrido: "No conseguí romper su saque en el primer set a pesar de estar encontrándome bien y, en el tiebreak, creo que él jugó mejor los puntos importantes. Al final fueron pequeños detalles. Estoy contento con cómo afronté esos momentos importantes, pero hoy no cayeron de mi lado".

"Ahora toca trabajar en esos pequeños detalles para que me ayuden a seguir mejorando en el futuro", apuntó el tenista madrileño.

Su semana fue fantástica en Estados Unidos, con un tenis muy sólido: "Creo que hice un gran trabajo durante toda la semana. Jugué cinco grandes partidos contra rivales muy duros. Este torneo me va a ayudar mucho a desarrollarme, a ganar experiencia y especialmente en pista dura, que es el primer torneo de esta gira hasta el US Open".

"Esto me da confianza y también perspectiva. Si hago las cosas bien y de la manera correcta, con una mentalidad positiva, me ayudará a ser más consistente y, ojalá, también a hacerlo bien en los próximos torneos", cierra un Jódar que sigue progresando en el ranking y ya se codea con los mejores del mundo.

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