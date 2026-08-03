Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

En Barcelona

Detenido en Sitges uno de los fugitivos más buscados por Suecia: está acusado de una veintena de delitos de extrema violencia

Los detalles La Policía Nacional ha conseguido dar con él en su escondite, un chalet de lujo en Sitges, y han procedido a su arresto.

Imagen de la detención del fugitivo buscado por Suecia Imagen de la detención del fugitivo buscado por SueciaPolicía Nacional
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido en la localidad barcelonesa de Sitges (Barcelona) a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Suecia por su presunta implicación en un total de 20 delitos de extrema violencia, algunos de ellos por asesinatos y homicidios de personas pertenecientes a otros grupos criminales.

El detenido, que estaba estrechamente vinculado con el conocido como 'Pablo Escobar de Suecia', está acusado de esos delitos que se produjeron en el año 2024, cuando, con la finalidad de provocar la desestabilización entre otros grupos criminales y crear conflictos entre ellos, se llevaron a cabo todos estos ataques criminales. Para llevar a cabo estos hechos, utilizaba armas de guerra, armas de fuego largas y cortas y explosivos.

Además, se le acusa de desarrollar un papel de adiestrador de jóvenes que eran reclutados para realizar las ejecuciones y los ataques organizados, y a quienes según los investigadores suecos entrenaba para usar armas y explosivos que él mismo les proporcionaba.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2025 en el marco de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST, por sus siglas en inglés) y tras varios meses de intercambio de información entre las autoridades españolas y suecas, se determinó que el fugitivo estaba oculto en Sitges.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en los alrededores del inmueble donde residía, una casa unifamiliar que no abandonaba más allá del jardín que la rodeaba, consciente de la reclamación que pesaba sobre él, según la policía. Ante la peligrosidad del sospechoso y la posibilidad de que tuviera armas y explosivos a su alcance dentro del inmueble, los agentes solicitaron la entrada y registro del domicilio en virtud de la Orden Europea de Investigación, y procedieron a su detención durante la madrugada del 1 de agosto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP