Detenido en Sitges uno de los fugitivos más buscados por Suecia: está acusado de una veintena de delitos de extrema violencia

Los detalles La Policía Nacional ha conseguido dar con él en su escondite, un chalet de lujo en Sitges, y han procedido a su arresto.

La Policía Nacional ha arrestado en Sitges a uno de los fugitivos más buscados por Suecia, vinculado con el llamado 'Pablo Escobar de Suecia', por su presunta implicación en 20 delitos violentos, incluyendo asesinatos y homicidios de miembros de otros grupos criminales. Estos crímenes, ocurridos en 2024, buscaban desestabilizar a bandas rivales usando armas de guerra y explosivos. Además, el detenido entrenaba a jóvenes para realizar ataques organizados. La investigación, iniciada en junio de 2025 por ENFAST, permitió localizarlo en una casa de Sitges, donde fue arrestado el 1 de agosto tras un operativo de vigilancia.

La Policía Nacional ha detenido en la localidad barcelonesa de Sitges (Barcelona) a uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Suecia por su presunta implicación en un total de 20 delitos de extrema violencia, algunos de ellos por asesinatos y homicidios de personas pertenecientes a otros grupos criminales.

El detenido, que estaba estrechamente vinculado con el conocido como 'Pablo Escobar de Suecia', está acusado de esos delitos que se produjeron en el año 2024, cuando, con la finalidad de provocar la desestabilización entre otros grupos criminales y crear conflictos entre ellos, se llevaron a cabo todos estos ataques criminales. Para llevar a cabo estos hechos, utilizaba armas de guerra, armas de fuego largas y cortas y explosivos.

Además, se le acusa de desarrollar un papel de adiestrador de jóvenes que eran reclutados para realizar las ejecuciones y los ataques organizados, y a quienes según los investigadores suecos entrenaba para usar armas y explosivos que él mismo les proporcionaba.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2025 en el marco de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST, por sus siglas en inglés) y tras varios meses de intercambio de información entre las autoridades españolas y suecas, se determinó que el fugitivo estaba oculto en Sitges.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en los alrededores del inmueble donde residía, una casa unifamiliar que no abandonaba más allá del jardín que la rodeaba, consciente de la reclamación que pesaba sobre él, según la policía. Ante la peligrosidad del sospechoso y la posibilidad de que tuviera armas y explosivos a su alcance dentro del inmueble, los agentes solicitaron la entrada y registro del domicilio en virtud de la Orden Europea de Investigación, y procedieron a su detención durante la madrugada del 1 de agosto.