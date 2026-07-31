Honda tiene claro su objetivo con Fernando Alonso: "Queremos darle el Mundial"

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha destacado su intención de proporcionarle al bicampeón del mundo la oportunidad de competir por el título tras los cambios de rendimiento en Aston Martin.

Fernando Alonso ha iniciado un nuevo capítulo en la Fórmula 1. Con la llegada del primer paquete de mejoras de Aston Martin, tanto los británicos como el bicampeón del mundo han dejado atrás los fines de semana cargados de problemas, y afrontan una segunda parte de temporada ilusionante.

Tal es la expectativa en el garaje de los de Silverstone, que sus socios motoristas han destacado el gran objetivo que supone su alianza con la presencia de Alonso al frente del monoplaza. "Trabajar con Fernando es una gran ventaja. Tiene una enorme motivación para mejorar el rendimiento del coche", ha asegurado Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda.

En declaraciones recogidas por 'RacingNews365', el directivo nipón ha recalcado el interés de Honda en ayudar al piloto español a conseguir su tercer campeonato de F1. "Ese es nuestro objetivo, sin duda. Queremos darle lo que él quiere. Así que estamos trabajando estrechamente y sabemos que es un gran piloto", añade Orihara.

De esta forma, Honda demuestra su compromiso total con Alonso y Aston Martin para proporcionarles un motor nuevo de cara al próximo GP de Países Bajos con el que mejorar notablemente su rendimiento. "Tiene una gran pasión y confía en Honda. Por eso queremos ofrecerle lo que desea; ese es sin duda nuestro objetivo", reitera.

Por último, Shintaro ha agradecido a Fernando su ayuda y colaboración a la hora de aportar comentarios e ideas para mejorar tanto el motor como el coche en general. "Siempre tenemos una reunión informativa después de cada sesión, pero Fernando tiene una gran pasión por mejorar el rendimiento del coche", concluye el japonés.

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