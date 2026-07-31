La superioridad de Aston Martin se hace notar: Alpine reconoce su mejoría en Hungría

Franco Colapinto se ha mostrado abrumado ante los recientes cambios de los de Silverstone en cuanto a rendimiento, mostrando cierta envidia por sus mejoras antes de la segunda parte del campeonato.

Aston Martin ha dado un salto cualitativo en cuanto a términos de rendimiento y potencial en pista. Tales han sido las mejoras que ha experimentado y aplicado la escudería británica que, hasta algunos rivales de la zona media, reconocen su superioridad en ciertos aspectos con envidia.

Este es el caso de Alpine y Franco Colapinto, quienes han analizado el rendimiento de los de Silverstone y Fernando Alonso durante el GP de Hungría. "Parecen realmente fuertes en las curvas", ha señalado el piloto argentino, halagando el trabajo de fábrica.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Colapinto ha detallado que Aston Martin aún pierde potencia en las rectas, pero que, en comparación con ellos, "en las curvas son, sin duda, mucho más rápidos que nosotros".

Además, Franco ha mostrado cierta envidia al ver cómo continúan desarrollando mejoras de cara al próximo GP de Países Bajos. "Eso demuestra que podemos dar un gran paso adelante, y esperemos que con nuestras mejoras en Zandvoort logremos dar ese gran salto. No estoy muy contento, por supuesto", añade.

Por último, a pesar de que la diferencia, hasta el momento, entre Alpine y Aston Martin es abismal en cuanto a puntos y rendimiento, los franceses se han asombrado ante el cambio de los británicos, y poco a poco podrían estar más cerca en la clasificación.

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