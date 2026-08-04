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Infantino se arrastra: pide ayuda a la Administración Trump salvar su puesto en la FIFA tras fracasar su intento de vender el Mundial

Los detalles Según ha desvelado 'The New York Post', Infantino habría pedido una reunión con Marco Rubio en busca de conseguir un apoyo público a su figura después de que su plan de privatizar el Mundial fracasara.

Imagen de archivo de Donald Trump con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Imagen de archivo de Donald Trump con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.Europa Press
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A Gianni Infantino le ha salido rematadamente mal su intención de vender parte del Mundial a una sociedad privada liderada por él mismo. Tan mal le ha salido que su puesto como presidente de la FIFA está en entredicho con casi todas las confederaciones en su contra y él, en respuesta, ha ido a buscar a su amigo Donald Trump para conseguir apoyos y mantenerse en el cargo.

El presidente de la FIFA había planeado crear una entidad comercial con un capital de 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y vender participaciones a entidades privadas, principalmente del sector financiero, como la de Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, además de entidades financieras de la talla de JP Morgan.

No obstante, el rechazo a su propuesta fue rotundo. No solo de la UEFA, que amenazó con abandonar las competiciones FIFA, sino también del resto de confederaciones y también los aficionados a pesar de que intentó 'sobornar' ofreciendo 40 millones de dólares a todo aquel que apoyase su idea. Una negativa que le ha dejado en una situación tan crítica que ha acudido a la Administración Trump en busca de ayuda.

Así lo ha desvelado 'The New York Post', afirmando que este lunes el presidente de la FIFA solicitó una conversación privada con el secretario de Estado, Marco Rubio. "Quería conectarse con la secretaria para hablar sobre cómo el fútbol puede ser una forma de influencia cultural para Estados Unidos, pero todos sabemos que se trata de proteger los puestos de trabajo. En este momento, no se trata de otra cosa", afirma la fuente recogida por el citado medio.

Además, también aseguran que la intención de Infantino también era "buscar aliados importantes que lo apoyen públicamente" ya que se siente "aislado" tras el rechazo mediático a su figura tras su idea de privatizar el Mundial. Ahora bien, el Departamento de Estado ha negado la existencia de una reunión entre Rubio y el presidente de la FIFA.

Por último, 'The New York Post' ha señalado que esta petición de hablar con Marco Rubio se ha realizado después de que Infantino haya intentado contactar sin éxito con Donald Trump.

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