Sale a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: ¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar?

La camiseta de España con las dos estrellas

Desde este 4 de agosto se puede comprar la camiseta de la selección española con dos estrellas sobre el escudo tras el segundo Mundial logrado en Nueva York.

Las camisetas de España, en especial la de color blanco, se han multiplicado por las calles durante las últimas semanas. Desde que la selección empezó su aventura en el Mundial hasta que lo conquistó el pasado 19 de julio, derrotando a la Argentina de Leo Messi.

Pero todas esas camisetas han quedado antiguas. Porque desde este martes, 4 de agosto, ya se puede comprar la nueva elástica con las dos estrellas de dos veces campeones del mundo: en Sudáfrica 2010 y ahora en Estados Unidos 2026.

Tendrá dos modelos: un modelo adulto con tallas desde la XS hasta la XXL, y una versión infantil.

El precio oscila entre los 75 euros para las versiones de niños hasta los 100 euros en la versión de adultos.

Además, los aficionados podrán personalizar las camisetas. Bien con los nombres y dorsales de los futbolistas de los campeones del mundo, o bien con sus propios nombres.

¿Dónde se puede comprar?

La nueva camiseta, que Adidas ha bautizado como 'Spain 26 Home Winners Jersey', se puede adquirir desde este martes en las tiendas oficiales y en la web de la marca.

Si en 2010 loa camiseta con una estrella batió récord de ventas, se espera una avalancha similar 16 años después con esa ansiada segunda estrella.

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