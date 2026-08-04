España bate un nuevo récord con 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social en julio

La otra cara Pese a los datos de afiliación, el paro registrado ha subido en 19.517 personas en el mayor incremento en un mes desde julio de 2008. Sin embargo, el número total de desempleados se sitúa en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007.

En julio, la Seguridad Social superó los 22,5 millones de afiliados, con un incremento de 41.727 ocupados respecto al mes anterior, alcanzando un total de 22.508.065 cotizantes. Este crecimiento se mantuvo estable durante el mes, salvo el día 10. En el último año, el número de afiliados aumentó en 642.562, un 2,9% más, siendo el periodo de mayor creación de empleo desde abril de 2023. Sin embargo, el paro subió en 19.517 personas, situándose en 2.311.499 desempleados, la cifra más baja para un mes de julio desde 2007. La ministra Elma Saiz celebró los "datazos" de afiliación, destacando el éxito de las políticas gubernamentales.

La Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

En el último año, de julio de 2025 a julio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 642.562 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,9%, el tiempo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 79.567 afiliados (+0,36%), acumulando 66 meses consecutivos de crecimiento, lo que supone un nuevo máximo de 22.288.120 cotizantes.

El paro sube en 19.517 personas

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo ha subido en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social este martes, lo que supone un incremento de un 0,85%. El departamento dirigido por Yolanda Díaz asegura que esta subida "atípica" del desempleo se debe a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

Tras la subida de julio, el número total de desempleados se sitúa en 2.311.499, la cifra más baja en este mes desde 2007. Con esto, se vuelve a superar la cifra de los 2,3 millones de parados, de la que bajó en junio por primera vez en 18 años. Sin embargo, se trata del mayor incremento del paro registrado en un mes desde julio de 2008, cuando se incrementó en más de 36.000 parados en el inicio de la crisis financiera.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en 26 ocasiones en el mes de julio y ha subido en cinco (2005, 2007, 2008, 2022 y 2026). El mayor descenso fue en julio de 2021, tras la crisis de la Covid-19, cuando disminuyó en 197.841 parados. En julio del año pasado cayó en 1.357 personas, la caída menos acusada desde 2002.

En términos interanuales, el desempleo acumula un descenso de 93.107 personas, lo que supone un 3,87% menos, con un retroceso del paro femenino de 63.967 mujeres (-4,38%) y una caída del desempleo masculino de 29.140 hombres (-3,08%).

Cae el paro juvenil

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años ha aumentado en 19.755 personas (+0,93%) en julio, mientras que el de jóvenes menores de 25 años se redujo en 238 personas (-0,15%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 marcó un nuevo mínimo histórico de 159.562 parados.

Saiz celebra los "datazos" de afiliación

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado este martes los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, que ha calificado de "datazos", y ha asegurado que demuestran el "éxito" de las políticas del Gobierno.

"Los datos de afiliación del mes de julio no son datos, son datazos", ha afirmado Saiz en un vídeo publicado en su perfil de X, en el que ha destacado que el empleo creció "con fuerza" durante el mes y que la Seguridad Social superó por primera vez los 22,5 millones de afiliados medios.

"El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026", ha señalado la portavoz del Gobierno, que destaca que este crecimiento se puede observar en términos interanuales pero también en los primeros siete meses del año, cuando se han contabilizado 663.652 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

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