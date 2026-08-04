El Gobierno reprochará en la reunión con los socios europeos su actitud "egoísta" durante la crisis migratoria en Ceuta

¿Por qué es importante? Solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo han apoyado a España en la crisis migratoria, por lo que se espera que la reunión sea tensa dada la postura de algunos socios como Italia o Dinamarca.

Este martes, los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen tras la crisis migratoria en Ceuta, que generó tensiones con 22 países firmando una carta contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior español, planea reprochar a sus socios europeos su "reacción egoísta, polarizadora e ilegal", destacando que España mantiene una política migratoria responsable y solidaria. Italia y Dinamarca lideraron las críticas, mientras que solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo apoyaron a España. Austria, junto con otros países, presionará para crear centros de migrantes en terceros países. Moncloa espera una reunión tensa, aunque más constructiva que la anterior.

Este martes se celebra la reunión de los ministros del Interior de los países miembro de la Unión Europea después de la notoria división que se produjo tras la crisis migratoria en Ceuta que llevó a 22 países a firmar una carta cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, la intención del ministro Fernando Grande-Marlaska, según fuentes de Moncloa a laSexta, es reprochar a los socios su actitud en la crisis migratoria.

Porque, pese a que el grueso del problema se ha solventado en 48 horas, muy poco tiempo necesitaron la mayoría de los socios europeos para desmarcarse de esos valores europeos que tanto se han entonado en las diferencias con Donald Trump y pedir una reunión de urgencia (que también solicitó España).

La primera en postularse contra España fue Italia. Su primera ministra, Giorgia Meloni, valoró la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España y reforzó la seguridad en los viajes entre ambos países después de conocer la situación en Ceuta, una actitud sorprendente dado que precisamente el país italiano sigue liderando la UE en migrantes que entran en su territorio de forma irregular.

Dinamarca también ha liderado junto con Italia las voces críticas. La socialdemócrata Mette Frederiksen, primera ministra danesa, también ha criticado duramente al Ejecutivo español olvidándose de que precisamente España fue uno de los países que más contundentemente apoyó al país nórdico en la cuestión de Groenlandia.

Junto a ellos, otros 20 países de la UE firmaron una carta pidiendo tratar la cuestión en Ceuta. Solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo (además de España, obviamente) decidieron apoyar a nuestro país y no poner su nombre en la misiva.

Dada esta actitud, la intención de Marlaska en la reunión de ministros es reprochar la actitud de los socios, su "reacción egoísta, polarizadora e ilegal" tal y como dijo el presidente del Gobierno cuando se dirigió a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Según han explicado fuentes de Moncloa a laSexta, Grande-Marlaska defenderá ante sus homólogos que España "practica una política migratoria responsable con sus obligaciones y solidaria con el resto de Estados miembros". El ministro sostendrá que el país "está comprometido con el control de las fronteras europeas y cumple con la normativa fronteriza comunitaria, como ha demostrado con la reciente implantación del Entry Exit System".

Asimismo, el ministro del Interior pretende defender que España aplica "una política migratoria preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos", destacando a su vez la colaboración con los países de origen y tránsito entre los que se encuentra Marruecos, "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua y que es clave en el combate de la migración irregular":

Ahora bien, desde Moncloa, según ha adelantado 'El País', han destacado que en la reunión de embajadores que se celebró este lunes hubo un tono más constructivo en comparación con el pasado jueves, lo cual no quiere decir que no se espere una reunión "tensa y larga" dada la postura de los socios.

De hecho, algunos países ya han dejado ver qué defenderán en la reunión. Socios como Austria van a presionar en la creación de centros de migrantes en terceros países para prevenir la situación de la frontera española. Así lo deja claro el ministro del Interior austríaco, el conservador Gerhard Karner, tras recordar que las posibilidades legales para instalar centros de acogida de migrantes extracomunitarios "se crearon en el pacto de asilo".

Una postura que también se espera que defiendan Alemania, Países Bajos, Grecia y Dinamarca, ya que Austria lleva meses trabajando con ellos para conseguir instalar en terceros países centros para recluir a migrantes y refugiados mientras esperan su deportación o el resultado del trámite de su solicitud de asilo.

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