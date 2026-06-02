Honda revela la clave para que Fernando Alonso y Aston Martin puedan competir en Mónaco

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, ha destacado su compromiso para mejorar la gestión de energía y manejabilidad del motor de cara a la carrera de este domingo en Montecarlo.

Aston Martin encara el GP de Mónaco con el objetivo de poder competir contra el resto de escuderías. Pese a los contratiempos surgidos durante la pretemporada y las primeras carreras, los británicos confían en que su socio motorista resuelva los últimos impedimentos.

En concreto, Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, ha destacado cuál va a ser el principal reto a gestionar en Montecarlo. "Desde el punto de vista de la gestión de la energía, todo el tema del motor va a suponer un reto. Tenemos que optimizar nuestros ajustes de gestión de la energía para cada circuito y para este todavía más", asegura el nipón en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Orihara también considera que la manejabilidad del motor del AMR26 será otro desafío para Honda, debido a que los monoplazas van a velocidades más bajas de lo habitual. "En todos los circuitos tenemos que optimizar nuestros ajustes. Así que quizá el punto más complicado para Mónaco sea la manejabilidad", añade Shintaro.

A pesar de los diversos retos que afrontan, desde Honda se muestran esperanzadores en solucionar dichos aspectos para ayudar a Fernando Alonso y Aston Martin. "Lo positivo es que nosotros hemos encontrado una forma de mejorar nuestra manejabilidad", recalca.

Por último, ha reiterado el compromiso de Honda con su socio en la F1. "Así que en HRC Sakura, nuestra fábrica de desarrollo, trabajarán duro para mejorar de cara a Mónaco. Ese es nuestro principal objetivo", concluye Orihara.

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