Trump estalla contra Netanyahu por sus ataques en Líbano: "Estás completamente loco. Todo el mundo odia a Israel por esto"

¿Qué le ha dicho? Durante una llamada para discutir las violaciones de Israel del alto el fuego en Líbano, Trump le ha echado en cara a Netanyahu que está "completamente loco". "Estarías en la cárcel si no fuera por mí", le ha dicho el presidente estadounidense, quien ha insistido que "ahora todo el mundo te odia".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica en la que discutieron la escalada de la ofensiva israelí contra Líbano, según Axios. Trump utilizó expresiones vulgares para expresar su descontento, llamando a Netanyahu "jodidamente loco" tras la advertencia de este último sobre atacar objetivos en Beirut si Hizbulá no detiene sus ataques. La escalada israelí violaba el alto el fuego y ponía en riesgo las conversaciones de paz con Líbano. Posteriormente, Trump anunció que tanto Israel como Hizbulá acordaron frenar sus ataques, aunque Netanyahu advirtió que reanudaría la ofensiva si el grupo chií atacaba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está "jodidamente loco", durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica este lunes, en las que el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el diario digital.

La expresión utilizada por el republicano habría sido "estás jodidamente loco", después de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará "objetivos" terroristas" en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel. "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", le ha reprochado Trump a Netanyahu.

Netanyahu ordenó este lunes intensificar la ofensiva en Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente y que ponía en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo el martes en Washington, en las que no participa Hizbulá.

Además, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz que lleva a cabo con la Administración de Trump en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés.

Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hizbulá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques. El Gobierno libanés confirmó que Hizbulá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií.

El Ejército de Israel ha asegurado en la madrugada de este martes haber interceptado dos proyectiles lanzados desde Líbano contra territorio israelí, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un compromiso del partido-milicia chií libanés Hezbolá de no atacar, así como que, finalmente, las fuerzas israelíes no atacarían la capital libanesa, Beirut, tal como habían avanzado.

Israel denuncia nuevos lanzamientos desde Líbano

Esta madrugada, Israel ha denunciado nuevos lanzamientos desde Líbano después de que Trump anunciara el cese de ataques de Hizbulá. "Tras las alertas activadas a las 01.35 horas (00.35 horas en la Península y Baleares) en varias zonas del norte del país, la Fuerza Aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia territorio israelí", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje en redes.

A renglón seguido, el órgano castrense israelí ha indicado haber detectado "la caída de un objeto aéreo sospechoso" cerca de la frontera con Líbano, sin que se hayan tenido que lamentar heridos.

"Las alertas por lanzamiento de cohetes y misiles se activaron tras los intentos de interceptación", ha agregado la portavocía de las FDI en la misma publicación.