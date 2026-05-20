¿Es mejor el tratamiento conservador en lesiones como la de Alcaraz? 'Jugones' le pregunta al doctor Fernando Polo

El médico experto en cirugía de mano cree que lo mejor es no pasar por el quirófano y sobre todo tener paciencia: "Debe ser una recuperación completamente íntegra".

¿Es mejor el tratamiento conservador en la lesión de muñeca que sufre Carlos Alcaraz? ¿Es demasiado riesgo volver antes de tiempo? 'Jugones' se lo pregunta a Fernando Polo, médico experto en cirugía de mano, después de que el tenista murciano anunciara que tampoco competiría en Wimbledon.

"Debe ser una recuperación completamente íntegra para que pueda tener una carrera muy larga", dice el médico.

Alcaraz debe tener paciencia: "Uno o dos meses más seguro para volver al nivel anterior".

Para el doctor Polo no operar su muñeca es un acierto: "La operación no adelanta los plazos. Lo más sensato es intentar el tratamiento conservador".

Pero ese tratamiento debe funcionar al 100% y nada de apurar plazos: "Hay que ser un poquito paciente".

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