Un ex de Aston Martin carga contra los nuevos jefes: "Yo no habría cometido esos errores..."

Otmar Szafnauer, quien fuera jefe de Aston Martin hasta el año 2021, cree que se están cometiendo demasiados errores en el equipo en los últimos tiempos.

La puesta en escena de Aston Martin con las nuevas normas de la Fórmula 1 se ha convertido en un fiasco. Son último equipo y parece casi un milagro terminar una carrera para Fernando Alonso y Lance Stroll.

Y el exjefe Otmar Szafnauer, en el podcast 'High Performance', ha criticado algunas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos. Y también ha querido dejar claro que con él no hubiera ocurrido nada de esto.

"Sin duda, desde una perspectiva directiva, veo errores que, sin querer alardear ni parecer demasiado arrogante, creo que yo no habría cometido", dice Szafnauer.

"Sé que yo no habría cometido algunos de esos errores, y les han costado tiempo por vuelta. Pero, ya sabes, tienen buena gente. Adrian Newey es el mejor de nuestra generación, y está ahí. Honda ha ganado mucho, y están ahí, así que esperemos que puedan recuperarse", sostiene el que fuera jefe de equipo de la escudería de Silverstone.

Les desea lo mejor, aunque asume que lo van a pasar muy mal en los próximos tiempos: "Todavía hay gente allí a la que contraté, y les deseo mucha suerte. Ojalá estuvieran más cerca de los primeros puestos".

Aston Martin, junto a Cadillac, es la única escudería de la Fórmula 1 que no ha sumado puntos en este primer tramo de la temporada.

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