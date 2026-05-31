La esperanzadora predicción de un 'exjefazo' de la F1 sobre Newey: "Hará un Aston Martin decente si..."

Franz Tost dirigió AlphaTauri durante casi veinte año. El también expiloto deja un mensaje optimista para Alonso y Aston Martin de cara a las aspiraciones de 2027.

Fernando Alonso está viviendo una de sus peores temporada en la Fórmula 1. El bicampeón, que parecía que iba a disponer de un coche competitivo, se ha encontrando con un Aston Martin que es uno de los peores monoplazas del 'Gran Circo'.

El objetivo de Fernando desde que comenzó el año ha sido terminar las carreras. Ni si quiera puntuar ha sido una meta realista para el asturiano. El Aston no ha hecho más que poner obstáculos en el camino de Alonso.

Todo en un año en el que parecía que la incorporación de Adrian Newey a la escudería iba a ser determinante. Aún así, las expectativas no se cumplieron y el legendario ingeniero no pudo convertir el Aston en un monoplaza competitivo. Entre otras cosas, por el terrible rendimiento del motor Honda.

Franz Tost fue jefe de equipo de Alpha Tauri durante casi 20 años. El directivo austríaco guarda esperanza para Alonso y Newey de cara a 2027: "Creo que, si su salud se lo permite, conseguirá diseñar un coche decente para 2027. De hecho, estoy bastante convencido de ello".

"Adrian Newey se incorporó a Aston Martin muy tarde. Creo que no empezó hasta el pasado mes de abril, y para un proyecto de tal envergadura, ese es un margen de tiempo extremadamente reducido. Aún queda mucho por arreglar", reconoce Tost en declaraciones que recoge 'Motorsport'.